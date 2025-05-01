Hande Erçel ve Hakan Sabancı’dan Maldivler Dönüşü İlişki Yanıtı

Hande Erçel ve Hakan Sabancı, Maldivler tatili sonrası havalimanında ilişki açıklaması yaptı. Evlilik sorusuna ise yalnızca gülümsediler.

Hande Erçel ve Hakan Sabancı’dan Maldivler Dönüşü İlişki Yanıtı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 01-05-2025 10:39

Hande Erçel ve sevgilisi Hakan Sabancı, romantik Maldivler tatili sonrası İstanbul Havalimanı’nda objektiflere yakalandı. Tatil yorgunluğunu üzerlerinden atamayan ünlü çift, kısa ama net açıklamalarla hem ilişkilerini hem de haklarında çıkan iddiaları değerlendirdi.

“İlişkimiz Gayet Yolunda”

Son dönemde sıkça ayrıldıkları yönünde haberler çıkan ikili, bu söylentilere doğrudan yanıt verdi. Hakan Sabancı, “Çok güzel giden bir beraberliğimiz var. İnsanlar sürekli bizim ilişkimizi konuşuyorlar, neden konuşuyorlar anlamış değilim” diyerek çıkan dedikodulara sitem etti.

Yanında duran Hande Erçel ise net ve içten bir ifadeyle, “Gördüğünüz gibi ilişkimiz gayet yolunda” dedi. Bu sözlerle çift, ayrılık iddialarını bir kez daha çürüttü.

Tatil Değerlendirmesi: “Çok Güzel Geçti”

Güzel oyuncu ve iş insanı sevgilisi, Maldivler tatilinden dönerken yorgun ama mutlu göründü. Basın mensuplarının yönelttiği “Tatilden memnun kaldınız mı?” sorusuna, “Tatilimiz çok güzel geçti, yurda döndük” yanıtını verdiler. Görüntülerde ikilinin keyfi yerindeydi.

Evlilik Sorusuna Gülümsemeli Yanıt

İkilinin ilişkisi magazin gündeminde geniş yer bulurken, gazeteciler evlilikle ilgili de sorular yöneltti. Ancak çift bu konuda sessiz kalmayı tercih etti. Hande ve Hakan, soruları yalnızca gülümseyerek yanıtladı ve detay vermedi. Bu tavırları, “yakında bir sürpriz mi geliyor?” yorumlarını beraberinde getirdi.

Gözler Üzerlerinde Olmaya Devam Ediyor

Her adımları mercek altına alınan bu popüler çiftin ilişkisi, kamuoyunun da gündeminden düşmüyor. Özellikle sosyal medyada, çiftin birbirine duyduğu sevgi ve uyum sık sık konuşuluyor. Tatil dönüşü yaptıkları açıklamalarla da bu ilgiyi pekiştirmiş oldular.

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