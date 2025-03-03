Hande Erçel ve Hakan Sabancı’dan evlilik sinyali!

Ünlü oyuncu Hande Erçel ile iş insanı Hakan Sabancı’nın aşkı tam gaz devam ediyor. Haklarında çıkan ayrılık iddialarını mutluluk pozlarıyla yalanlayan çift, Milano Moda Haftası dönüşü İstanbul Havalimanı’nda objektiflere takıldı.

Basın mensuplarının evlilikle ilgili sorularına daha önce yanıt vermeyen Hande Erçel, bu kez kaçamak bir cevap vererek dikkat çekti. Güzel oyuncu, "O kadarı da bana kalsın. Bu da benim özelim" diyerek gülümsemekle yetindi.

Çifte yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre, evlilik planları yapan ikili kariyerleri nedeniyle nikâhı erteledi. Ancak zaman zaman düğün konusunu konuştukları da iddia ediliyor.

Hande Erçel ve Hakan Sabancı’nın sürpriz bir kararla nikâh masasına oturup oturmayacağı ise merak konusu oldu!