Hande Erçel ve Hakan Sabancı’dan ayrılık iddialarına fotoğraflı yanıt

Son dönemde sosyal medyada Hande Erçel ve Hakan Sabancı’nın ayrıldıkları yönünde dedikodular hızla yayılmıştı. Uzun süre birlikte paylaşım yapmayan ünlü çift, sessizliklerini Madrid’de bozdu.

Hande Erçel, sevgilisi Hakan Sabancı ile Madrid’e yaptığı seyahatten bir paylaşımda bulunarak ayrılık iddialarına son noktayı koydu. Güzel oyuncu, seyahat sırasında milli futbolcumuz Arda Güler’in maçını stadyumdan izledi.

Maçtan renkli kareler paylaşan Erçel, Sabancı ile keyifli anlarını sosyal medya hesabında yayınlayarak hayranlarına mutlu bir mesaj verdi. Bu paylaşımlar, çiftin ilişkilerinin devam ettiğini ve ayrılık iddialarının asılsız olduğunu gözler önüne serdi.

Erçel ve Sabancı’nın Madrid tatili, hayranlarından büyük ilgi gördü ve çiftin romantik anları kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.