Hande Erçel ve Hakan Sabancı'dan Ayrılık Dedikodularına Aşk Dolu Yanıt!

Ünlü oyuncu Hande Erçel ve iş insanı Hakan Sabancı, haklarında çıkan ayrılık iddialarını sosyal medyadan yaptıkları romantik paylaşımlarla çürüttü. Gözde çift, Paris ve Roma arasında geçen tren yolculuğundan karelerini paylaşarak, aşklarının ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha gösterdi.

Ayrılık İddialarına Net Yanıt Geldi

Son dönemde sürekli yurt dışı seyahatleriyle gündeme gelen ikilinin ilişkisinin sona erdiği iddia edilmişti. Özellikle Paris Moda Haftası dönüşünde Hande Erçel’in İstanbul Havalimanı’nda Hakan Sabancı ile birlikte görüntülenmemesi, bu dedikoduları alevlendirmişti. Ancak güzel oyuncu, bu söylentilere net bir yanıt vererek, “Hakan yanımda değildi çünkü iş için gittim. Genelde tatillerde beraberiz” sözleriyle açıklık getirmişti.

Maldivler Tatili Sonrası Aşk Pozları

Çiftin birlikte Maldivler’e yaptığı romantik tatil, magazin dünyasında büyük yankı uyandırmıştı. Tatilden döndüklerinde havaalanında kameralara yansıyan ikili, “Tatilimiz çok güzel geçti, yurda döndük” diyerek ilişkilerinin ne kadar yolunda gittiğini gözler önüne sermişti. Tatil süresince Hande Erçel, sosyal medya hesabından arka arkaya paylaştığı karelerle büyük beğeni toplamıştı.

Roma – Paris Treninden Aşk Mesajı

Son olarak Hakan Sabancı, sevgilisiyle birlikte Roma – Paris treninde çekilen yeni fotoğrafları Instagram hesabında paylaştı. Erçel’in mutluluk dolu yüzü ve çiftin samimi halleri, sosyal medyada binlerce beğeni ve yorum aldı. Bu paylaşımla birlikte, ayrılık dedikoduları da tamamen rafa kalkmış oldu.

Gözler Düğün İddialarına Çevrildi

İlişkilerini istikrarlı şekilde sürdüren çiftin, yakın zamanda evlilik kararı alabileceği konuşuluyor. Her iki ailenin de birlikteliğe sıcak baktığı iddiaları, magazin kulislerini hareketlendirdi. Şimdilik bu konuda resmi bir açıklama gelmese de, çiftin uyumu hayranlarını umutlandırıyor.