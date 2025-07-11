Hande Erçel ve Hakan Sabancı Yunan Adaları Tatilinde

Hande Erçel ve Hakan Sabancı, Bodrum’dan Yunan Adaları’na tatile çıktı. Ünlü çiftin bota binerken verdiği pozlar olay oldu!

Hande Erçel ve Hakan Sabancı Yunan Adaları Tatilinde
SOSYETE
Yayın Tarihi : 11-07-2025 11:38

Hande Erçel ile sevgilisi Hakan Sabancı, yaz tatiline hızlı bir başlangıç yaptı. Ünlü çift, Bodrum’un gözde lokasyonlarından Yalıkavak Marina’da objektiflere takıldı. Lüks bir tekneyle Yunan Adalarına gitmeye hazırlanan ikili, marinada romantik halleriyle dikkat çekti.

Güneşli havayı fırsat bilen Hande Erçel ve Hakan Sabancı, teknelerine ulaşmak için arkadaşlarıyla birlikte bota bindi. Tatil için deniz yolculuğunu tercih eden çiftin heyecanı objektiflere de yansıdı. Erçel’in zarif tarzı, Sabancı’nın rahat şıklığıyla uyum içinde görüntülendi.

Bodrum’da Başlayan Mavi Yolculuk

Yalıkavak Marina’da sabah saatlerinde görüntülenen çift, kalabalıktan uzak bir mola tercih etti. Arkadaş grubuyla birlikte hareket eden Erçel ve Sabancı, gazetecilerin objektiflerine tebessümle poz verdi. Yaz boyunca Akdeniz’in ve Ege’nin farklı kıyılarını dolaşmaları bekleniyor.

Hande Erçel, hem oyunculuğuyla hem de özel hayatıyla gündemden düşmüyor. Hakan Sabancı ile yaşadığı ilişki, sosyal medyada sık sık konuşuluyor. Bu tatil, ikilinin aşklarını daha da pekiştirdiğinin bir göstergesi olarak yorumlandı.

Aşk Dolu Kaçamak

Ünlü çiftin Yunan Adaları rotası, romantik bir kaçamak olarak dikkat çekti. Mavi sulara açılan ikili, yaz boyunca birlikte zaman geçirmeyi planlıyor. Tatil süresince sosyal medya paylaşımlarıyla da hayranlarını sevindirecekleri kesin.

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