Hande Erçel ve Hakan Sabancı Maldivler Tatilinde!

Hande Erçel ve Hakan Sabancı, 20 aydır süren aşklarını Maldivler tatiliyle taçlandırdı! Ünlü çiftin 18. tatil durağı büyük ilgi gördü!

Hande Erçel ve Hakan Sabancı Maldivler Tatilinde!
SOSYETE
Yayın Tarihi : 01-04-2025 12:05

Ünlü oyuncu Hande Erçel ve iş insanı Hakan Sabancı, dünyayı gezmeye devam ediyor. 20 aydır aşk yaşayan çiftin 18’inci tatil durağı Maldivler oldu.

Bayram Tatilini Maldivler’de Geçiriyorlar

Şimdiye kadar 10’dan fazla ülkeyi ziyaret eden Hande Erçel ve Hakan Sabancı, bayram tatili için Maldivler’i tercih etti. Çift, tropikal adalarda denizin, kumun ve güneşin keyfini çıkarırken hayranları tarafından görüntülendi.

Dünyayı Gezen Çiftin Tatil Rotası

Romantik tatilleriyle sık sık gündeme gelen çift, daha önce şu destinasyonları ziyaret etmişti:

  • Paris

  • Finlandiya

  • Fransa

  • Danimarka

  • İtalya

  • Yunanistan

  • New York

  • Bali

  • Budapeşte

  • Londra

  • Japonya

  • Mauritius

  • Fas

  • Dubai

  • İsveç

  • Suudi Arabistan

  • Mısır

Ünlü çiftin Maldivler tatili, sosyal medyada büyük ilgi gördü. Hayranları, ikilinin paylaşımlarını heyecanla takip etmeye devam ediyor.

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