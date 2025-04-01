Hande Erçel ve Hakan Sabancı Maldivler Tatilinde!

Ünlü oyuncu Hande Erçel ve iş insanı Hakan Sabancı, dünyayı gezmeye devam ediyor. 20 aydır aşk yaşayan çiftin 18’inci tatil durağı Maldivler oldu.
Bayram Tatilini Maldivler’de Geçiriyorlar
Şimdiye kadar 10’dan fazla ülkeyi ziyaret eden Hande Erçel ve Hakan Sabancı, bayram tatili için Maldivler’i tercih etti. Çift, tropikal adalarda denizin, kumun ve güneşin keyfini çıkarırken hayranları tarafından görüntülendi.
Dünyayı Gezen Çiftin Tatil Rotası
Romantik tatilleriyle sık sık gündeme gelen çift, daha önce şu destinasyonları ziyaret etmişti:
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Paris
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Finlandiya
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Fransa
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Danimarka
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İtalya
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Yunanistan
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New York
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Bali
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Budapeşte
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Londra
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Japonya
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Mauritius
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Fas
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Dubai
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İsveç
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Suudi Arabistan
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Mısır
Ünlü çiftin Maldivler tatili, sosyal medyada büyük ilgi gördü. Hayranları, ikilinin paylaşımlarını heyecanla takip etmeye devam ediyor.