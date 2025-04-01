Hande Erçel ve Hakan Sabancı Maldivler Tatilinde!

Ünlü oyuncu Hande Erçel ve iş insanı Hakan Sabancı, dünyayı gezmeye devam ediyor. 20 aydır aşk yaşayan çiftin 18’inci tatil durağı Maldivler oldu.

Bayram Tatilini Maldivler’de Geçiriyorlar

Şimdiye kadar 10’dan fazla ülkeyi ziyaret eden Hande Erçel ve Hakan Sabancı, bayram tatili için Maldivler’i tercih etti. Çift, tropikal adalarda denizin, kumun ve güneşin keyfini çıkarırken hayranları tarafından görüntülendi.

Dünyayı Gezen Çiftin Tatil Rotası

Romantik tatilleriyle sık sık gündeme gelen çift, daha önce şu destinasyonları ziyaret etmişti:

Paris

Finlandiya

Fransa

Danimarka

İtalya

Yunanistan

New York

Bali

Budapeşte

Londra

Japonya

Mauritius

Fas

Dubai

İsveç

Suudi Arabistan

Mısır

Ünlü çiftin Maldivler tatili, sosyal medyada büyük ilgi gördü. Hayranları, ikilinin paylaşımlarını heyecanla takip etmeye devam ediyor.