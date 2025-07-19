Hande Erçel ve Hakan Sabancı Lübnan’daki Görkemli Düğünde

Hande Erçel, sevgilisi Hakan Sabancı ile Elie Saab’ın oğlu Celio Saab’ın Lübnan’daki düğününe katıldı. Şıklığı sosyal medyada gündem oldu.

Hande Erçel ve Hakan Sabancı Lübnan’daki Görkemli Düğünde
SOSYETE
Yayın Tarihi : 19-07-2025 19:21

Ünlü oyuncu Hande Erçel, sevgilisi Hakan Sabancı ile birlikte Lübnan’da gerçekleşen görkemli bir düğüne katıldı. Moda dünyasının en ünlü isimlerinden biri olan Elie Saab’ın oğlu Celio Saab, hayatını Zein Qutami ile birleştirdi. Düğün, lüks detayları ve ünlü konuklarıyla dikkat çekti.

Hande Erçel’den Şıklık Şovu

Güzelliği ve tarzıyla her zaman konuşulan Hande Erçel, bu özel gece için Elie Saab’ın 2003 ilkbahar koleksiyonuna ait zarif bir elbise tercih etti. Düğün boyunca şıklığıyla göz kamaştıran oyuncu, hem davetlilerin hem de sosyal medya kullanıcılarının büyük beğenisini topladı. Erçel, gecede hayranlarıyla da bol bol fotoğraf çektirdi.

Hakan Sabancı ile Dikkat Çektiler

Ünlü çift Hande Erçel ve Hakan Sabancı, düğünde uyumlu halleriyle göz doldurdu. Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflar kısa sürede gündem olurken, çiftin romantik kareleri binlerce beğeni aldı. Özellikle Hande Erçel’in elbisesi, modaseverler tarafından çok konuşuldu.

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