Hande Erçel ve Hakan Sabancı Etiler'de görüntülendi: Soruları yine yanıtsız bıraktılar

Hande Erçel ve Hakan Sabancı, Etiler'deki bir mekândan çıkarken basın mensuplarına yakalandı.

Hande Erçel ve Hakan Sabancı Etiler'de görüntülendi: Soruları yine yanıtsız bıraktılar
SOSYETE
Yayın Tarihi : 21-10-2024 10:41

Uzun süredir aşk yaşayan ünlü oyuncu Hande Erçel ve iş insanı Hakan Sabancı, Etiler'deki bir mekândan çıkarken basın mensuplarına yakalandı. Her zaman olduğu gibi, bu kez de gazetecilerin birliktelikleriyle ilgili sorularını yanıtsız bıraktılar.

Mekândan ayrılmak için araçlarını kapıya çağıran çift, basın mensuplarını fark edince dışarı çıkmaktan vazgeçti ve içeride bir süre daha beklemeye karar verdi. Bir süre sonra beklemekten sıkılan Hande Erçel ve Hakan Sabancı, pes ederek mekândan çıktı. Gazetecilerin ilişkileriyle ilgili soruları karşısında yine sessiz kalmayı tercih eden çift, hızlıca araçlarına binip bölgeden uzaklaştı.

İkilinin bu tavrı, magazin gündeminde bir kez daha merak konusu oldu.

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