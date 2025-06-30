Hande Erçel ve Hakan Sabancı Cannes tatiliyle aşk tazeledi!

Hande Erçel ve Hakan Sabancı, Cannes tatilinde aşk dolu paylaşımlarıyla ayrılık iddialarını yalanladı. Aşk tam gaz devam ediyor!

Hande Erçel ve Hakan Sabancı Cannes tatiliyle aşk tazeledi!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 30-06-2025 12:07

Ünlü oyuncu Hande Erçel, sevgilisi Hakan Sabancı ile birlikte yaz sezonuna romantik bir başlangıç yaptı. Tatil için Fransa'nın en gözde lokasyonlarından Cannes’ı tercih eden çift, sosyal medya paylaşımlarıyla aşklarının hâlâ ilk günkü gibi devam ettiğini gösterdi.

Tatilden romantik paylaşımlar geldi

Hande Erçel, Cannes tatilinden kareleri Instagram hesabında paylaşarak hayranlarının ilgisini bir kez daha üzerine çekti. Paylaşımlarına “En sevdiğim yerde” notunu düşen güzel oyuncu, hem lokasyona hem de ilişkiye dair mesaj verdi. Çiftin birlikte objektiflere yansıyan fotoğrafları kısa sürede binlerce beğeni aldı.

Ayrılık iddialarına Cannes’ta cevap verdiler

Bir süre önce Hande Erçel’in, Barış Arduç ile başrolünü paylaştığı “Aşkı Hatırla” dizisindeki cesur sahneler nedeniyle çiftin ayrıldığı öne sürülmüştü. Ancak bu iddialar, Cannes’ta birlikte geçirilen tatil ve yapılan paylaşımlarla kesin bir şekilde yalanlanmış oldu. Erçel ve Sabancı, mutluluklarını sergileyerek dedikodulara tokat gibi cevap verdi.

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