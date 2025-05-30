Hande Erçel ve Barış Arduç’un Yeni Dizisi Aşkı Hatırla’nın Yayın Tarihi Belli Oldu!

Hande Erçel ve Barış Arduç, merakla beklenen yeni dizileri Aşkı Hatırla ile yeniden izleyici karşısına çıkıyor. İkilinin ikinci kez aynı projede buluştuğu yapım, 18 Haziran’da Disney Plus’ta yayınlanacak.

Aşk İstanbul'da Hatırlanacak

Dizinin hikayesi, görsel büyüsüyle dikkat çeken Kapadokya’da başlayacak ve ardından İstanbul’a taşınarak iki karakterin içsel yolculuklarını izleyiciyle buluşturacak. Afişi de yayınlanan dizi, güçlü kadrosu ve sürükleyici hikayesiyle şimdiden büyük ilgi gördü.

Yıldızlarla Dolu Kadro

Saner Ayar’ın yapımcılığını üstlendiği, O3 Medya imzalı dizinin senaryosunu Ahmet Vatan kaleme aldı. Yönetmen koltuğunda ise projenin yaratıcısı Özgür Önurme oturuyor. Dizinin yıldız kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Feyyaz Şerifoğlu

Başak Gümülcinelioğlu

Alper Saldıran

Naz Göktan

Begüm Akkaya

Melis Minkari

Sezin Akbaşoğulları

Fatih Al

Aşkı Yeniden Hatırlatacak Hikâye

8 bölümden oluşan dizide; evliliğe adım atmak üzereyken ayrılan ünlü mimar Deniz (Barış Arduç) ile fenomen editör Güneş (Hande Erçel), tesadüfi bir karşılaşmanın ardından hayatlarını değiştirecek bir mesaj alırlar. Bu mesajla birlikte, hem geçmişin hem de duyguların izini sürmeye başlayacak ve aşkı yeniden hatırlayacaklardır.