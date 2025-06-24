Hande Erçel ve Barış Arduç'tan 'Aşkı Hatırla' Üzerine Çarpıcı Açıklamalar

Disney+’ın orijinal yapımı ‘Aşkı Hatırla’nın ekibi, diziyi ve karakterleri samimi bir sohbette anlattı. Dizinin senaristi Ahmet Vatan, “Ben bu hikayeyle aşkı arayan insanlara, aşkı unutmuş ve uzun ilişkisi içinde aşkın ışığını kaybetmiş insanlara aşkı hatırlatmak istiyorum,” sözleriyle hikayenin çıkış noktasını paylaştı. Karakterlerin tüm detaylarını Hande Erçel ve Barış Arduç’la konuştuklarını belirterek “İtiraz ettikleri noktalar vardı. Yaratım sürecine oyuncuların dahil olması çok keyifliydi.” ifadelerini kullandı. Deniz karakteri için “Gerçekten dalgalı ama süt liman olduğunda içine karışasın geliyor, tertemiz” derken; Güneş karakterini “Herkesin arkadaş olmak istediği, girdiği yeri aydınlatan sıcacık bir kadın.” sözleriyle anlattı.

Hande Erçel, “Hikayeyi ilk okuduğunda bir amaç var diye düşünüyorsun. Bu amacın içinde bir parça olmak beni heyecanlandırdı.” dedi. Karakteri Güneş’e dair, “Çok hayattan, çok gerçek bir karakter çıktı.” yorumunu yaptı. Çekimlerde en çok Kapadokya sahnelerinden etkilendiğini söyleyen Erçel, dizinin izleyicide bırakmasını umduğu hissi “Gerçekten hissettiğimiz duyguyu sonuna kadar yaşamamız gerekiyor.” sözleriyle dile getirdi.

Barış Arduç ise projeye dair, “Parçası olmaktan çok keyif aldığım, her anıyla çok eğlendiğimiz bir iş oldu benim için.” dedi. Daha önce hiç balona binmediğini belirten Arduç, çekimler sırasında bu deneyimi ilk kez yaşadığını ve yaş aldıkça fark ettiği yükseklik korkusunun aslında müdahale edilemez bir noktada olmadığını fark ettiğini belirtti. Bu yüzden Kapadokya’nın kendisi için ayrı bir anlam taşıdığını vurguladı. Dizide canlandırdığı karakter Deniz hakkında ise, “Deniz, adaletli biri. Hakkaniyeti bu aşk hikayesinde değil, genel hayatta öyle. Bu tavrını seviyorum.” dedi. Kapadokya’daki çekimlerin çok güzel ve eğlenceli geçtiğini de sözlerine ekledi.

Yönetmen Özgür Önurme ise bazı sahneleri prova bile etmeden çektiklerini belirterek, “Bu benim için bir challenge oldu.” dedi. Diziyi izleyeceklere ise “Hayatın içindeki her şey var; aşk, romantizm, dram... İzleyiciyi keyifli bir kaçamak bekliyor.” yorumunda bulundu.

Disney+’ta ilk 3 bölümüyle yayına giren romantik komedi türündeki dizi aynı zamanda dünyanın birçok ülkesinde de izleyicilerle buluşacak.

Evlilik yolundayken ayrılık yaşayan güvenilir ve ünlü mimar Deniz (Barış Arduç) ile fenomen bir editör olan Güneş (Hande Erçel), tesadüfen karşılaştıkları günün akşamında telefonlarına düşen bir mesajla kendilerini hayatlarını değiştirecek bir yolculuğun içinde bulurlar. Bu yeni macera onlara ilişkilerindeki eksik parçaların izini sürdürecek ve aşkı yeniden hatırlatacaktır.