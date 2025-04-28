Hande Erçel ve Barış Arduç'lu "Aşkı Hatırla" İlk Tanıtımıyla Heyecan Yarattı!

Hande Erçel ve Barış Arduç'un başrolleri paylaştığı Disney+'ın yeni dizisi Aşkı Hatırla için ilk tanıtım yayınlandı. Büyük heyecan yaratan romantik komedi dizisi, çok yakında izleyiciyle buluşacak.

Aşkın Yeniden Keşfi

The Walt Disney Company'nin dijital platformu Disney+, yeni lokal içerikleriyle büyümeye devam ediyor. Yapımcılığını Saner Ayar'ın üstlendiği, O3 Medya imzalı Aşkı Hatırla dizisinin özgün hikayesi Ahmet Vatan tarafından kaleme alındı. Alternatif yaratıcısı ve yönetmeni ise Özgür Önurme. İlk tanıtımda, Güneş (Hande Erçel) ve Deniz (Barış Arduç) karakterleri arasındaki tutkulu aşkın sinyalleri verildi.

Güçlü Kadro, Büyüleyici Mekanlar

İstanbul ve Kapadokya’da çekilen 8 bölümlük dizi, geniş oyuncu kadrosuyla da dikkat çekiyor. Feyyaz Şerifoğlu, Başak Gümülcinelioğlu, Alper Saldıran, Naz Göktan, Begüm Akkaya, Melis Minkari, Sezin Akbaşoğulları ve Fatih Al gibi isimler projeye eşlik ediyor.

Aşkı Hatırlatan Bir Hikaye

Dizi, evlilik yolunda ilerlerken ayrılan başarılı mimar Deniz ve fenomen editör Güneş'in, tesadüfi bir karşılaşma sonrası hayatlarını değiştiren bir maceraya atılmalarını konu alıyor. Telefonlarına gelen gizemli bir mesaj, ikilinin eksik kalan yönlerini keşfetmelerine ve aşkı yeniden hatırlamalarına olanak sağlıyor.