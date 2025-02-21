Hande Erçel ve Barış Arduç’lu ‘Aşkı Hatırla’ dizisinin çekimleri tamamlandı

Disney+'ın merakla beklenen yeni dizisi "Aşkı Hatırla", izleyiciyle buluşmak için gün sayıyor!

Hande Erçel ve Barış Arduç’lu ‘Aşkı Hatırla’ dizisinin çekimleri tamamlandı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 21-02-2025 19:32

Hande Erçel ve Barış Arduç'u başrollerde buluşturan dizinin çekimleri Kapadokya'da başlamış, ardından İstanbul'da devam ederek salı sabahı tamamlanmıştı.

O3 Medya imzası taşıyan "Aşkı Hatırla", Disney+'ın en iddialı yerli yapımlarından biri olarak dikkat çekiyor. Hikayesi Ahmet Vatan tarafından kaleme alınan dizinin yaratıcısı ve yönetmeni ise Özgür Önurme.

Mayıs ayında seyirciyle buluşacak olan dizi, romantik ve dramatik unsurları bir araya getiren güçlü hikayesiyle izleyicilere unutulmaz bir deneyim yaşatmayı vaat ediyor. Hande Erçel ve Barış Arduç'un uyumu şimdiden büyük merak konusu olurken, dizinin fragmanı ve yayın tarihi için geri sayım başladı!

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