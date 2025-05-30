Hande Erçel Maviler İçindeki Yeni Pozlarıyla Göz Kamaştırdı!

Hande Erçel, Instagram'da maviler içindeki yeni pozlarını paylaştı. Sosyal medya bu karelerle çalkalanıyor, beğeni yağmuru dinmiyor!

Hande Erçel Maviler İçindeki Yeni Pozlarıyla Göz Kamaştırdı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 30-05-2025 09:43

Hande Erçel, hem oyunculuk kariyeri hem de sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor. Instagram'da 31,8 milyon takipçiye ulaşan güzel oyuncu, maviler içindeki yeni karelerini takipçileriyle paylaştı. Kısa sürede büyük beğeni alan bu paylaşımlar, hayranları tarafından adeta yorum yağmuruna tutuldu.

Maviler İçinde Göz Kamaştırdı

31 yaşındaki başarılı oyuncu, mavi tonlarda kombinlediği sade ama etkileyici stiliyle dikkat çekti. Işıltılı göz makyajı ve zarif saç modeliyle verdiği pozlar sosyal medyada “yazın rengi Hande” yorumlarına neden oldu.

Sosyal Medyada Fırtına Estiriyor

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Erçel, özellikle görsel tarzı ve estetik paylaşımlarıyla takipçilerinin gözdesi olmaya devam ediyor. Son paylaşımı da kısa sürede milyonlarca beğeniye ulaştı.

Hayranları, “Her haliyle zarif”, “Mavi sana çok yakışıyor” ve “Estetik kraliçesi” gibi yorumlarla oyuncuya olan beğenilerini dile getirdi.

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