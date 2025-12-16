Hande Erçel Londra'ya Yerleşiyor İddiası! Yeni İlişkisi ve 200 Milyon TL'lik Ev

Ünlü oyuncu Hande Erçel, iş insanı Hakan Sabancı ile biten ilişkisi ve yapımcı Onur Güvenatam ile başladığı yeni aşkıyla gündemden düşmezken, şimdi de yurt dışına taşınacağı yönündeki iddialarla konuşuluyor. Erçel'in, Londra'da lüks bir ev satın aldığı öne sürüldü.

Yeni İlişki, Yeni Hayat İddiası

Hakan Sabancı ile 3 yıllık ilişkisini noktalayan ve sosyal medyadan tüm fotoğraflarını silen Hande Erçel, biten ilişkisi hakkında yorum yapmaktan kaçınmıştı. Kısa süre sonra Onur Güvenatam ile yeni bir ilişkiye yelken açan oyuncunun, kariyerine ve özel hayatına dair radikal bir karar aldığı iddia edildi.

Havalimanında yeni ilişkisi hakkında konuşan Erçel, durumu şöyle özetlemişti:

"Aslında üzerine konuşulacak bir durum daha yok daha. Konuşulması gereken zaman geldiğinde konuşuruz. Çok yeni daha, ben kimseyi tanımayayım mı? Böyle şeyler kısmet."

Londra'da 200 Milyon TL'lik Ev Aldı İddiası

Gel Konuşalım programında ortaya atılan iddialara göre, Hande Erçel'in Londra'da yaşamaya karar verdiği belirtildi. Program sunucularından Ece Erken, konuya dair önemli bir kulis bilgisini paylaştı: