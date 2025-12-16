Hande Erçel Londra'ya Yerleşiyor İddiası! Yeni İlişkisi ve 200 Milyon TL'lik Ev

Oyuncu Hande Erçel'in, yapımcı Onur Güvenatam ile başladığı yeni ilişkisi sonrası Londra'ya yerleşeceği iddia edildi. Ece Erken, Erçel'in Londra'da yaklaşık 200 milyon TL değerinde lüks bir ev satın aldığını öne sürdü.

Hande Erçel Londra'ya Yerleşiyor İddiası! Yeni İlişkisi ve 200 Milyon TL'lik Ev
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 16-12-2025 10:10

Ünlü oyuncu Hande Erçel, iş insanı Hakan Sabancı ile biten ilişkisi ve yapımcı Onur Güvenatam ile başladığı yeni aşkıyla gündemden düşmezken, şimdi de yurt dışına taşınacağı yönündeki iddialarla konuşuluyor. Erçel'in, Londra'da lüks bir ev satın aldığı öne sürüldü.

Yeni İlişki, Yeni Hayat İddiası

Hakan Sabancı ile 3 yıllık ilişkisini noktalayan ve sosyal medyadan tüm fotoğraflarını silen Hande Erçel, biten ilişkisi hakkında yorum yapmaktan kaçınmıştı. Kısa süre sonra Onur Güvenatam ile yeni bir ilişkiye yelken açan oyuncunun, kariyerine ve özel hayatına dair radikal bir karar aldığı iddia edildi.

Havalimanında yeni ilişkisi hakkında konuşan Erçel, durumu şöyle özetlemişti:

"Aslında üzerine konuşulacak bir durum daha yok daha. Konuşulması gereken zaman geldiğinde konuşuruz. Çok yeni daha, ben kimseyi tanımayayım mı? Böyle şeyler kısmet."

Londra'da 200 Milyon TL'lik Ev Aldı İddiası

Gel Konuşalım programında ortaya atılan iddialara göre, Hande Erçel'in Londra'da yaşamaya karar verdiği belirtildi. Program sunucularından Ece Erken, konuya dair önemli bir kulis bilgisini paylaştı:

 

Benzer Haberler
Hadise'den Deprem Şarkısı İtirafı: Hadise'den Deprem Şarkısı İtirafı: "Egolar İzin Vermedi"
Beyazıt Öztürk Televizyon Dünyasına Dönüyor! Gizemli Tanıtım Rekor Kırdı Beyazıt Öztürk Televizyon Dünyasına Dönüyor! Gizemli Tanıtım Rekor Kırdı
Oya Başar 10 Yıl Sonra İlk Kez Konuştu: Oya Başar 10 Yıl Sonra İlk Kez Konuştu: "Levent Kırca Ölmek İstedi"
Aslı Bekiroğlu'ndan İç Çamaşırlı Sahnelere Sert Cevap: Aslı Bekiroğlu'ndan İç Çamaşırlı Sahnelere Sert Cevap: "Eleştirsinler, Bana Ne Ya!"
Ferdi Kadıoğlu ve Sera Vrij Gizlice Evlenmiş! Bebekleri Sofia Doğmadan Önce Sade Tören Ferdi Kadıoğlu ve Sera Vrij Gizlice Evlenmiş! Bebekleri Sofia Doğmadan Önce Sade Tören
Nurgül Yeşilçay Köy Hayatına Övgüler Yağdırdı: Nurgül Yeşilçay Köy Hayatına Övgüler Yağdırdı: "Bütün Kötü Enerjiler Tükeniyor!"
ÇOK OKUNANLAR
Ebru Şancı'dan Gündem Yaratan Paylaşım:
  • 12-12-2025 14:31

Ebru Şancı'dan Gündem Yaratan Paylaşım: "Bunu Yiyen Tuvalete Gitmeye Üzülür"

Burcu Özberk'in panik anları
  • 15-12-2025 11:25

Burcu Özberk'in panik anları

Asena Keskinci'nin Dizisine Şok İnceleme: RTÜK 'Jasmine' İçin Harekete Geçti!
  • 15-12-2025 16:00

Asena Keskinci'nin Dizisine Şok İnceleme: RTÜK 'Jasmine' İçin Harekete Geçti!

Rusya'da 'Kral' İlan Edilen Burak Özçivit'ten Rekor Anlaşma: 45 Milyon TL
  • 15-12-2025 10:13

Rusya'da 'Kral' İlan Edilen Burak Özçivit'ten Rekor Anlaşma: 45 Milyon TL

Uraz Kaygılaroğlu, Eski Eşi Melis İşiten’i Programında Ağırladı:
  • 10-12-2025 11:30

Uraz Kaygılaroğlu, Eski Eşi Melis İşiten’i Programında Ağırladı: "Boşanma Bana İyi Geldi"