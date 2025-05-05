Hande Erçel Instagram'ı salladı! Yeni pozlarına beğeni yağdı

Hande Erçel'in Instagram'da paylaştığı yeni pozları büyük ilgi gördü. Hakan Sabancı ile aşkı ise tüm dedikodulara yanıt oldu.

Hande Erçel Instagram'ı salladı! Yeni pozlarına beğeni yağdı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 05-05-2025 14:42

Hande Erçel, Instagram paylaşımlarıyla sosyal medyayı adeta büyülemeye devam ediyor. Güzelliğiyle dikkat çeken başarılı oyuncu, son fotoğraflarıyla kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. Hakan Sabancı ile doludizgin devam eden aşkı da gündemdeki yerini koruyor.

Ayrılık iddialarına son noktayı koydu

Geçtiğimiz haftalarda Paris dönüşü havalimanında görüntülenen Hande Erçel, yalnız olmasıyla ilgili soruları yanıtlamıştı. Güzel oyuncu, “Hakan iş için yanımda değildi, genellikle tatillerde birlikteyiz” sözleriyle ayrılık dedikodularını yalanlamıştı.

Sürpriz tren pozu

İlişki hakkında merak edilenleri bitiren adım ise Hakan Sabancı’dan geldi. Roma – Paris treninde sevgilisi Hande Erçel ile çekilen özel kareleri sosyal medya hesabından paylaşan Sabancı, aşk dolu bir sürprize imza attı. Bu paylaşımla birlikte ayrılık söylentileri tamamen sona erdi.

Yeni kareler rekor beğeni aldı

Ünlü oyuncu Hande Erçel de Sabancı’nın ardından Instagram’da yeni karelerini paylaştı. Işıltılı güzelliği ve zarif tarzıyla dikkat çeken Erçel’in gönderisi, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Hayranları, beğeni ve yorumlarıyla güzel oyuncuya övgüler yağdırdı.

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