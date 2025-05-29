Hande Erçel ile Hakan Sabancı’dan The Orient Express’te Aşk Yolculuğu: 6,5 Milyonluk Romantizm

Hande Erçel ve Hakan Sabancı, Orient Express'te süitte 5 gün geçirdi. Yolculuk için tam 6,5 milyon lira harcadılar.

Hande Erçel ile Hakan Sabancı’dan The Orient Express’te Aşk Yolculuğu: 6,5 Milyonluk Romantizm
SOSYETE
Yayın Tarihi : 29-05-2025 11:48

Hande Erçel ile Hakan Sabancı aşkı hız kesmeden devam ediyor. Son zamanlarda evlilik iddialarıyla gündemden düşmeyen ünlü çift, bu kez lüks ve romantizmin zirvesine çıktı. Dünyaca ünlü The Orient Express treninde Roma’dan Paris’e uzanan yolculuklarıyla göz kamaştırdılar.

Süitte 5 Günlük Masal Gibi Yolculuk: 6 Milyon 484 Bin Lira

Hande Erçel ve Hakan Sabancı, The Orient Express’in özel süitinde 5 gün geçirdi. Gecelik konaklama bedelinin 12.300 Pound olduğu yolculuk toplamda 123.000 Pounda, yani yaklaşık 6 milyon 484 bin TL’ye mal oldu.

Tren yolculuğu boyunca lüks hizmetler, tarihi ambiyans ve göz alıcı detaylarla baş başa kalan çift, romantik anlarını da sosyal medya hesaplarından paylaştı.

El Ele Paylaşım Gündem Oldu: “Evlilik Teklifi mi Geldi?”

Hakan Sabancı’nın sevgilisiyle el ele verdiği kareyi paylaşması, takipçileri arasında “Evlilik teklifi mi geldi?” yorumlarını beraberinde getirdi. Aşk dolu pozlar, Hakan Sabancı’nın annesi Arzu Sabancı tarafından da beğenilince dedikodular daha da alevlendi.

Yaklaşık 3 yıldır birlikte olan çift, yurt içi ve yurt dışında sık sık birlikte tatillere çıkıyor. Ancak bu kez tercih ettikleri tarihi tren yolculuğu, aşklarının ne kadar özel yaşandığını bir kez daha gözler önüne serdi.

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