Hande Erçel ile Hakan Sabancı'dan romantik paylaşım

Ünlü çift Hande Erçel ve Hakan Sabancı, aşklarını coşkuyla sürdürmeye devam ediyor ve son paylaşımlarıyla sosyal medyada büyük ilgi gördüler. Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlamalarına birlikte katılan çift, romantik bir anlarını paylaşarak adlarından söz ettirdi.

Hande Erçel, Instagram hesabının hikayeler bölümünde sevgilisi Hakan Sabancı'nın omzuna yaslandığı bir fotoğrafı, 31.2 milyon takipçisine kalp ve Türk bayrağı emojileri ekleyerek paylaştı.

Aynı fotoğrafı Hakan Sabancı da kendi hesabından paylaştı, bu sefer Hande Erçel'i etiketleyerek. Bu romantik paylaşım kısa sürede sosyal medyada büyük bir konuşma konusu haline geldi.