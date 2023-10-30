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Hande Erçel ile Hakan Sabancı'dan romantik paylaşım

Yaklaşık bir yıldır aşk yaşadığı iş insanı Hakan Sabancı ile sık sık gündeme gelen ünlü oyuncu Hande Erçel, Instagram hesabından sevgilisiyle romantik bir paylaşım yaptı. Sabancı da bu paylaşıma kayıtsız kalamayarak, aynı kareye kendi sosyal medya hesabında yer verdi.

Hande Erçel ile Hakan Sabancı'dan romantik paylaşım
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 30-10-2023 09:30

Ünlü çift Hande Erçel ve Hakan Sabancı, aşklarını coşkuyla sürdürmeye devam ediyor ve son paylaşımlarıyla sosyal medyada büyük ilgi gördüler. Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlamalarına birlikte katılan çift, romantik bir anlarını paylaşarak adlarından söz ettirdi.

 

Hande Erçel, Instagram hesabının hikayeler bölümünde sevgilisi Hakan Sabancı'nın omzuna yaslandığı bir fotoğrafı, 31.2 milyon takipçisine kalp ve Türk bayrağı emojileri ekleyerek paylaştı.

Aynı fotoğrafı Hakan Sabancı da kendi hesabından paylaştı, bu sefer Hande Erçel'i etiketleyerek. Bu romantik paylaşım kısa sürede sosyal medyada büyük bir konuşma konusu haline geldi.

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