Hande Erçel ile Hakan Sabancı New York'ta! Ünlü çiftten yeni paylaşım

Ünlü Türk oyuncu Hande Erçel (29) ve iş adamı sevgilisi Hakan Sabancı (32), son dönemde sık sık medyanın ilgisini çeken bir çift olarak dikkat çekiyor. İkili, son olarak bitmeyen tatillerinin New York ayağında romantik anlar yaşadı. Tatilin bir bölümünü geçirdikleri New York'ta, bir müzeyi ziyaret ederek özel bir anıya imza attılar.

Çift, ziyaret ettikleri müzede aynanın karşısına geçerek hatıra fotoğrafı çekti. Hande Erçel, çiftin bu özel anını sosyal medya hesabının hikayeler bölümünden paylaştı. Fotoğraf, çiftin mutlu ve uyumlu bir şekilde yan yana gülümseyerek poz verdiği anı ölümsüzleştiriyor.

Hakan Sabancı ve Hande Erçel'in ilişkisi, Türkiye ve uluslararası medyanın da ilgisini çekiyor. İkili, sosyal medya hesaplarından zaman zaman birlikte geçirdikleri anları paylaşarak hayranlarıyla paylaşımcı bir iletişim kuruyor. Ayrıca, kariyerlerine odaklanmış olmalarına rağmen birlikte geçirdikleri zamanı da değerli bulduklarını sıkça vurguluyorlar.