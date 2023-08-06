Advert

Hande Erçel ile Hakan Sabancı New York'ta! Ünlü çiftten yeni paylaşım

Ünlü oyuncu Hande Erçel ile iş insanı Hakan Sabancı, yaşadıkları aşkla gündemden düşmüyor. İtalya ve Yunanistan'ın ardından son olarak rotalarını New York'a çeviren ikilinin yeni paylaşımı, sosyal medyada gündem oldu.

Hande Erçel ile Hakan Sabancı New York'ta! Ünlü çiftten yeni paylaşım
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 1970-01-01 03:00

Ünlü Türk oyuncu Hande Erçel (29) ve iş adamı sevgilisi Hakan Sabancı (32), son dönemde sık sık medyanın ilgisini çeken bir çift olarak dikkat çekiyor. İkili, son olarak bitmeyen tatillerinin New York ayağında romantik anlar yaşadı. Tatilin bir bölümünü geçirdikleri New York'ta, bir müzeyi ziyaret ederek özel bir anıya imza attılar.

Çift, ziyaret ettikleri müzede aynanın karşısına geçerek hatıra fotoğrafı çekti. Hande Erçel, çiftin bu özel anını sosyal medya hesabının hikayeler bölümünden paylaştı. Fotoğraf, çiftin mutlu ve uyumlu bir şekilde yan yana gülümseyerek poz verdiği anı ölümsüzleştiriyor.

Hakan Sabancı ve Hande Erçel'in ilişkisi, Türkiye ve uluslararası medyanın da ilgisini çekiyor. İkili, sosyal medya hesaplarından zaman zaman birlikte geçirdikleri anları paylaşarak hayranlarıyla paylaşımcı bir iletişim kuruyor. Ayrıca, kariyerlerine odaklanmış olmalarına rağmen birlikte geçirdikleri zamanı da değerli bulduklarını sıkça vurguluyorlar.

 

Benzer Haberler
Seçkin Piriler oğluyla Bodrum'da tatilinde! Seçkin Piriler oğluyla Bodrum'da tatilinde!
Pınar Deniz, Kaan Yıldırım'dan evlilik teklifi mi aldı Pınar Deniz, Kaan Yıldırım'dan evlilik teklifi mi aldı
Bölüm başına aldıkları ücretler dudak uçuklattı! Bölüm başına aldıkları ücretler dudak uçuklattı!
Yargı’nın yıldızı Kaan Urgancıoğlu baba mı oluyor? Eşi Burcu Denizer’in paylaşımı dikkat çekti Yargı’nın yıldızı Kaan Urgancıoğlu baba mı oluyor? Eşi Burcu Denizer’in paylaşımı dikkat çekti
Ufuk Özkan taburcu oldu Ufuk Özkan taburcu oldu
deneme-12334 deneme-12334
ÇOK OKUNANLAR
Ziraat Bankası'ndan hesabı olan varsa dikkat, Banka 2 gün süre verdi, İşlem yapmanız gerekmektedir
  • 06-08-2023 08:26

Ziraat Bankası'ndan hesabı olan varsa dikkat, Banka 2 gün süre verdi, İşlem yapmanız gerekmektedir

SGK, SSK, Tarım, Bağkur'ya en düşük 10.817,44 TL çıplak maaş! TÜİK, intibak ve seyyanen yüzde 63 kök zam tablosu geldi
  • 03-08-2023 08:52

SGK, SSK, Tarım, Bağkur'ya en düşük 10.817,44 TL çıplak maaş! TÜİK, intibak ve seyyanen yüzde 63 kök zam tablosu geldi

Seçkin Piriler oğluyla Bodrum'da tatilinde!
  • 07-08-2023 10:56

Seçkin Piriler oğluyla Bodrum'da tatilinde!

SGK destekli emekli olan vatandaşlara verilecek olan 50.000 TL ödemeler ile ilgili karar açıklandı
  • 01-08-2023 19:41

SGK destekli emekli olan vatandaşlara verilecek olan 50.000 TL ödemeler ile ilgili karar açıklandı

A101 market kafayı yedi! Yok mu arttıran! Çamaşır Makinesi 7.699 TL, Termosifon 3.299 TL, Bulaşık Makinesi 6.399 TL'ye düştü!
  • 04-08-2023 21:03

A101 market kafayı yedi! Yok mu arttıran! Çamaşır Makinesi 7.699 TL, Termosifon 3.299 TL, Bulaşık Makinesi 6.399 TL'ye düştü!