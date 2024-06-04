Hande Erçel ile Hakan Sabancı el ele ödül töreninde

Elle Style Awards Gecesi'ne sevgilisi Hakan Sabancı'yla birlikte katılan Hande Erçel, siyah dantel ve transparan kenarlara sahip bir elbiseyle geccede boy gösterdi. Sabancı da sevgilisine uyumlu bir şekilde siyah takım giydi.

'Yılın Moda İş Birliği' ödülünü kazanan Hande Erçel ve Hakan Sabancı kameralara poz verirken Erçel'n bacak dekoltesini gösterme çabası sosyal medyada oldukça konuşuldu. Sabancı'nın ise gergin halleri gözlerden kaçmadı.

Muhabir'in yakışıklı isme 'Yakanızdaki siyah gül yas değil değil mi?' diye sorunca Sabancı soru karşısında 'Böyle soru sorarsan cevabında ne diyelim' diyerek röportajı kesti.