Hande Erçel ile Hakan Sabancı El Ele: Ayrılık İddialarına Nokta!

Hande Erçel ile Hakan Sabancı, aşklarını sağlam adımlarla sürdürüyor. Son dönemde çıkan "ayrıldılar" iddialarını ise oldukça net bir şekilde yalanladılar. Ünlü çift, Hacı Sabancı’nın doğum günü kutlamasına birlikte katılarak ilişkilerinin devam ettiğini herkese gösterdi.

Aşkı Hatırla Dizisi Gündeme Oturdu

Hande Erçel’in yeni dizisi Aşkı Hatırla, yayınlanır yayınlanmaz magazin gündemini meşgul etti. Barış Arduç ile başrolü paylaşan güzel oyuncunun dizideki sevişme sahneleri sosyal medyada çok konuşuldu. Bu sahnelerin ardından Hakan Sabancı’nın tepki gösterdiği ve çiftin yollarını ayırdığı iddia edildi. Ancak gerçek kısa sürede ortaya çıktı.

Kutlamaya El Ele Katıldılar

Hakan Sabancı, ağabeyi Hacı Sabancı’nın 38. yaş gününü özel bir davetle kutladı. Bu özel geceye sevgilisi Hande Erçel ile birlikte katıldı. Şık halleriyle dikkat çeken çift, davete el ele giriş yaptı. Bu görüntü, ayrıldıklarına dair söylentileri kesin bir şekilde çürüttü.

İlişkileri Tüm Hızıyla Devam Ediyor

El ele, göz göze olan ikili, gece boyunca samimi tavırlarıyla dikkat çekti. Hande Erçel ile Hakan Sabancı, ilişkilerinin ne kadar güçlü olduğunu bu özel akşamda bir kez daha gösterdi. Çiftin birbirine olan sevgisi ve uyumu, davetlilerin de gözünden kaçmadı.