Hande Erçel ile Hakan Sabancı, Disneyland'de el ele!

Oyuncu Hande Erçel ile sosyetenin gözde bekarlarından Hakan Sabancı’nın ilişkisi doludizgin devam ediyor.

Şile’de geçirdikleri hafta sonunun ardından Paris’e giden ikili, dönüşte havalimanında görüntülenmişti.

İlk kez birlikte objektiflerin karşısına çıkan aşıklar, ilişkileriyle ilgili soruya “Her şey çok güzel gidiyor” yanıtını vermiş, ancak el ele tutuşmaktan kaçınmıştı. Çiftin Disneyland Paris’te el ele çekilmiş fotoğrafları ortaya çıktı.

SONRAKİ DURAK LONDRA

Paris’in ardından Kuzey ışıklarını görmek için Finlandiya’ya giden Erçel ve Sabancı’nın bir sonraki tatil rotalarının Londra olacağı öğrenildi. Hakan Sabancı’nın yeni sevgilisiyle çıktığı tatillerde özel jeti yerine tarifeli uçakları tercih ettiği de hayranlarının dikkatinden kaçmadı. (Kaynak: hurriyet.com.tr)