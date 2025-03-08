Hande Erçel ile Hakan Sabancı ayrıldı mı? Güzel oyuncu ilk kez konuştu

Ünlü oyuncu Hande Erçel ve sevgilisi Hakan Sabancı’nın aşkı magazin gündemindeki yerini koruyor. Son dönemde özel davetlerde tek başına görüntülenen Erçel hakkında ayrılık iddiaları ortaya atılmıştı. Güzel oyuncu, konuyla ilgili sessizliğini bozdu.

Hande Erçel, sevgilisi Hakan Sabancı’nın etkinliklerde yanında olmamasıyla ilgili olarak, “Hakan yanımda değildi çünkü iş için gittim. Genellikle iş seyahatlerime benimle gelmiyor, daha çok tatillerde beraberiz” açıklamasında bulundu.

Böylece ayrılık iddialarını net bir şekilde yalanlayan Erçel, ilişkilerinin yolunda olduğunu vurgulamış oldu. Çift, geçtiğimiz aylarda birlikte çıktıkları tatiller ve sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekmişti.