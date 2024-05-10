Hande Erçel ile Barış Arduç başrolde!

Geçen yıl O3 Medya ile özel bir anlaşma imzalayan Barış Arduç'un başrolü paylaşacağı star oyuncu belli oldu. Ünlü oyuncu Barış Arduç ile Hande Erçel, "Bir Başka Aşk" adlı filmde bir araya gelecek.

Geçtiğimiz yaz O3 Medya ile özel bir anlaşma imzalayan Barış Arduç, bu yaz Çeşme'de çekilecek bir filmde başrol oynamayı planladığını açıklamıştı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Şimdi ise filmin başrol oyuncusu olarak ülkemizin en iddialı yıldızlarından Hande Erçel'in seçildiği duyuruldu.

Filmin yönetmen koltuğunda Engin Erden'in oturacağı belirtilirken, senaryo ise Netflix'te büyük ilgi gören "Merve Kült"ün yazarı olan Ceylan Naz Baycan'a ait olacak. Temmuz başında sete çıkması planlanan filmde, diğer oyuncular ve detaylar önümüzdeki günlerde belli olacak.