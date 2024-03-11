Hande Erçel, Hakan Sabancı'yla görüntülendi! Zarif tarzıyla dikkat çekti

Evlenme planları yapılan ünlü oyuncu Hande Erçel ile Hakan Sabancı çifti, bir düğünde kameralara yakalandı. Güzel oyuncu tarzıyla dikkat çekti.

Hande Erçel, Hakan Sabancı'yla görüntülendi! Zarif tarzıyla dikkat çekti
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 11-03-2024 10:42

Ünlü oyuncu Hande Erçel, sevgilisi iş insanı Hakan Sabancı ile birlikte katıldıkları bir düğünde giydiği elbiseyle dikkatleri üzerine çekti. Erçel'in zarif ve şık tercihi, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Güzel oyuncu, düğünde giydiği elbisesiyle çekildiği fotoğrafları sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle paylaştı. Hem sade hem de şık görünümüyle beğeni toplayan Erçel, takipçilerinin övgülerini üzerine topladı.

Paylaşımına gelen "Güzelim", "Neşen, mutluluğun daim olsun", "Muhteşemsin" gibi yorumlar, Erçel'in tarzının ve güzelliğinin ne kadar takdir edildiğini gösterdi.

Ünlü oyuncunun zarif tarzı ve karizması, sadece oyunculuk kariyeriyle değil, moda dünyasında da adından sıkça söz ettiriyor. Hande Erçel'in sosyal medyada paylaştığı bu güzel anlar, hayranları arasında geniş bir sevgi dalgası oluşturdu.

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