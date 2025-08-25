Hande Erçel, Hakan Sabancı ile Fotoğraflarını Sildi: Ayrılık İddiaları Güçlendi

Hande Erçel’den Dikkat Çeken Hamle

Ünlü oyuncu Hande Erçel, iş insanı Hakan Sabancı ile olan fotoğraflarını sosyal medya hesabından kaldırdı. Bu hareket, çiftin ayrıldığı iddialarını yeniden gündeme taşıdı. Üç yıldır süren birliktelikleri boyunca sık sık yurt dışı tatilleri ve romantik pozlarıyla gündeme gelen çift, evlilik iddialarına bile konu olmuştu.

Ayrılık İddialarını Güçlendiren Detay

Daha önce de defalarca ayrıldıkları konuşulan Hande Erçel ve Hakan Sabancı, her seferinde bu söylentileri birlikte görüntülenerek veya ortak paylaşımlarla yalanlamıştı. Ancak bu kez durum farklı görünüyor. Çünkü Erçel, mutlu günlerinde çekilmiş fotoğrafları tamamen kaldırdı. Buna karşın Hakan Sabancı’nın hesabında ikiliye ait karelerin hâlâ durması ve tarafların birbirlerini takip etmeyi sürdürmesi dikkat çekti.

Arzu Sabancı’dan Manidar Paylaşım

Ayrılık iddiaları gündeme bomba gibi düşerken, Hakan Sabancı’nın annesi Arzu Sabancı da sosyal medyada yaptığı paylaşımla konuşuldu. Oğlunun ilişkisinden başından beri hoşnut olmadığı bilinen Arzu Sabancı, şu ifadeleri paylaştı:

“Cehalet, uyku gibidir; seni uyandıran ilk kişiye tepkin kızgınlıktır.”

Bu paylaşım, ayrılık iddialarını daha da güçlendirdi.

Çiftin İlişkisi Merak Konusu

Gözler şimdi Hande Erçel ve Hakan Sabancı’nın yapacağı açıklamaya çevrildi. Çiftin ayrılıkla ilgili sessizliğini ne kadar koruyacağı ise merak konusu oldu. Sosyal medyada gündem olan bu gelişme, magazin dünyasında büyük yankı uyandırdı.