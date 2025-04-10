Hande Erçel – Hakan Sabancı Çifti Ayrıldı mı? İddialara Net Cevap

Hakan Sabancı, Hande Erçel’le ayrıldıkları iddialarına Etiler’de net yanıt verdi: “Yok öyle bir şey, devam ediyor.”

Hande Erçel – Hakan Sabancı Çifti Ayrıldı mı? İddialara Net Cevap
SOSYETE
Yayın Tarihi : 10-04-2025 10:20

Hakan Sabancı – Hande Erçel Aşkı Bitti Mi? Ayrılık İddialarına Net Yanıt Geldi

Hande Erçel ve Hakan Sabancı çiftinin ayrıldığına yönelik iddialar son günlerde magazin gündemini meşgul etmeye başladı. Özel etkinliklerde Hande Erçel’in tek başına görüntülenmesi ve Hakan Sabancı’nın uzun süredir ortalarda görünmemesi, ayrılık söylentilerini beraberinde getirdi. Ancak iddialara ilk net yanıt Hakan Sabancı’dan geldi.

Paris Dönüşü Açıklama Yapmıştı

Güzel oyuncu Hande Erçel, geçtiğimiz haftalarda katıldığı Paris seyahati dönüşü havalimanında basın mensuplarına konuşmuştu. Yanında Hakan Sabancı’nın olmaması dikkat çekmişti. Oyuncu bu durumu şu sözlerle açıklamıştı:

“Hakan yanımda değildi çünkü iş için gittim. Genellikle iş seyahatlerime benimle gelmiyor, daha çok tatillerde beraberiz.”

Bu sözlere rağmen dedikodular bitmedi, ilişkilerinin sona erdiği yönündeki söylentiler yayılmaya devam etti.

Hakan Sabancı'dan Net Cevap: “Devam Ediyor”

Ayrılık iddialarına son noktayı ise Hakan Sabancı koydu. Dün akşam Etiler’de bir mekandan çıkarken görüntülenen Sabancı, gazetecilerin "Hande Hanım uzun süredir yanınızda görülmüyor, ayrılık doğru mu?" sorusuna net bir şekilde yanıt verdi:

“Yok öyle bir şey. Devam ediyor.

Bu açıklamayla birlikte çifti ayıran dedikodular şimdilik rafa kalkmış oldu.

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