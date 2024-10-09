Hande Erçel eleştirilere yanıt verdi: "Bir şeylerin değişeceğine umudum yok"

Sosyal medyada Serenay Sarıkaya ve Hande Erçel, kadın cinayetlerine yeterli tepki göstermedikleri gerekçesiyle eleştirilere maruz kaldı. Ünlü isimler, bu suçlamalara karşı sessiz kalmadı ve çarpıcı açıklamalarla yanıt verdi.

Serenay Sarıkaya, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda sert bir çıkış yaptı: "Kendinize gelin!" diyerek kadın cinayetleri ve toplumsal şiddet konusundaki hassasiyetini dile getirdi. Sarıkaya, sosyal medya eleştirilerine karşı bu sözlerle yanıt verirken, toplumsal adaletin sağlanmasının önemine vurgu yaptı.

Öte yandan Hande Erçel, katıldığı bir gecede gazetecilerin sorularını yanıtladı. Umutsuzluğunu dile getiren oyuncu, şunları söyledi:

"Ben şu anda bu mikrofona istediğim her şeyi söyleyeyim ama bir şeylerin değişeceğine umudum yok. Maalesef bu kadar umutsuz konuşmak istemiyorum ama biz bunu Pınar'da da yaşadık, Özgecan'da da yaşadık. Biz burada ne söylesek de maalesef bu olaylar değişmiyor. Caydırıcı cezalar olmadıkça istediğiniz tepkiyi verseniz ne olacak?"

Erçel, kendisinin de sokakta yürürken korktuğunu ifade ederek sözlerine şöyle devam etti:

"Ben de bu ülkenin bir kız evladıyım, tabii ki ben de bu korkuları paylaşıyorum. Ama çözüm bizde değil. Biz buraları çok geçtik."

Bu açıklamalar, iki ünlü ismin kadın cinayetleri karşısındaki derin üzüntü ve çaresizliklerini gözler önüne sererken, sosyal medyada geniş yankı buldu.