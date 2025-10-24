Hande Erçel Ayrılık Sonrası Sanata Sığındı

Oyuncu Hande Erçel, geçtiğimiz ay Hakan Sabancı ile üç yıl süren ilişkisini sonlandırmıştı. Ayrılığın ardından gözler ikilinin cephesine çevrilmiş, ilişki bitişinin nedeni olarak Sabancı ailesinin onay vermediği iddiası konuşulmuştu. Ancak Hakan Sabancı’nın annesi Arzu Sabancı, yaptığı açıklamada bu söylentilere net bir yanıt vererek, ilişkinin bitiş kararının tamamen iki tarafa ait olduğunu belirtmişti.

Tüm bu sürece dair hiçbir açıklama yapmayan Hande Erçel, sessizliğini korudu ve hayatına odaklanmayı tercih etti. Oyuncu, geçen yıl geri döndüğü Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Geleneksel Türk Sanatları Bölümündeki eğitimine kaldığı yerden devam ediyor.

Halı Dokuma Etkinliği Sosyal Medyada İlgi Gördü

Hande Erçel, önceki gün okul arkadaşlarıyla birlikte bir markanın davetiyle özel bir sanat etkinliğine katıldı. Etkinlikte oyuncu, el emeği ile halı dokudu. Bu anlar, hem etkinliğe katılanlar hem de marka tarafından sosyal medyada paylaşıldı.

Marka, paylaşımlarına şu ifadeleri ekledi:

“Hande Erçel bizi geleneğin sanata dönüştüğü ve zanaatkârlığın evrensel bir dil konuştuğu bir dünyaya götürüyor. Bizi izlemeye devam edin.”

Videolar kısa sürede gündem oldu. Sosyal medya kullanıcıları, Erçel’in geleneksel sanatlara yönelik ilgisini övgüyle karşıladı. Birçok hayranı, onun kariyerinde sanatın giderek daha fazla yer almasını olumlu bulduğunu belirtti.

Kendini Yeniden Kurma Süreci

Ayrılık sonrası sakin ve üretken bir döneme giren Erçel, iş ve eğitim dengesiyle dikkat çekiyor. Hem kariyerinde yeni projeler için hazırlık yapıyor hem de akademik alanda ilerlemeye devam ediyor. Bu süreç, oyuncunun hayranları tarafından “güçlü bir dönüş” olarak yorumlanıyor.