Hande Erçel aşk acısını çabuk unuttu, karın kaslarıyla sosyal medyayı salladı

Hande Erçel, kısa süre önce üç yıllık ilişkisini noktaladığı Hakan Sabancı defterini hızla kapattı. Ayrılığın ardından sessiz kalan güzel oyuncu, Instagram’da yaptığı cesur paylaşımla gündemi yeniden sarstı. Karın kasları ve fit fiziğini gözler önüne seren ayna pozuyla adeta düşman çatlattı.

Ayrılığın perde arkası çok konuşulmuştu

Ünlü oyuncu, Sabancı ailesinin veliahtı Hakan Sabancı ile üç yıl süren aşkını yaklaşık iki hafta önce bitirdi. İlişkinin Arzu Sabancı’nın evliliğe sıcak bakmaması nedeniyle sona erdiği öne sürüldü. Ancak iddialara bizzat açıklık getiren Arzu Sabancı, bu söylentileri net bir şekilde reddetti.

Arzu Sabancı, “Hande herkes tarafından sevilen, başarılı ve zarif bir genç kız. Onların ilişkisini mutlulukla izledim. Ayrılık tamamen Hakan ve Hande’nin kararıdır” diyerek ailelerinin sürece müdahil olmadığını belirtti.

Hakan Sabancı sessizliğini bozdu

Ayrılık sonrası ilk kez konuşan Hakan Sabancı da konuyla ilgili net açıklamalarda bulundu. Genç iş insanı, “Hande ile çok güzel bir ilişkimiz oldu. Bitirme kararı aldık. Kimse buna saygı duymuyor. İhanet yok, üçüncü şahıs yok. Özellikle anneme yapılan saygısız yorumlar beni üzüyor” diyerek iddialara noktayı koydu.

Hande Erçel’den olay paylaşım

Ayrılık sonrası herhangi bir açıklama yapmayan Hande Erçel, Instagram’da verdiği ayna pozu ile tüm ilgiyi üzerine çekti. Banyo sonrası çektiği karede fit görüntüsü ve belirgin karın kasları dikkatlerden kaçmadı. Fotoğraf kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

Erçel’in bu paylaşımı, hem hayranları hem de magazin dünyası tarafından “aşk acısını çok çabuk unuttu” yorumlarıyla gündeme oturdu.