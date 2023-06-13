Hande Erçel: "18 yaşıma geri döndüm"

Ünlü oyuncu Hande Erçel, 10 yıl önce dondurduğu Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü'ne geçen yıl geri döndü. Genç oyuncu, okula başlamanın kendisine büyük bir heyecan ve enerji verdiğini ifade ederek "18 yaşıma geri döndüm. Öğrenciliğim hiçbir zaman bitmesin istiyorum" dedi.

Erçel'in eğitimine ara vermesinin sebepleri arasında yoğun çalışma temposu ve dizi projelerindeki rol alması yer alıyordu. Ancak geçen yıl aldığı bir kararla okula geri dönen oyuncu, eğitimine tekrar odaklanma fırsatı buldu. Hande Erçel, üniversite hayatının kendisine yeni bir perspektif kazandırdığını ve kişisel gelişimine katkı sağladığını dile getirdi.

Hande Erçel'in okula dönmesi, hem hayranlarını hem de akademik çevreyi memnun etti. Genç oyuncunun sanat eğitimine verdiği önem, mesleğine olan saygısını ve sürekli olarak kendini geliştirmeye olan isteğini gösteriyor. Erçel, rol aldığı dizilerdeki başarısıyla tanınmasına rağmen eğitim hayatına geri dönerek kendini sanatın farklı alanlarında da geliştirmek istemesiyle takdir topluyor.