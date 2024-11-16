Hande Doğandemir’den bencillik itirafı: “Keşke daha bencil olabilseydim”

Başarılı oyuncu Hande Doğandemir, geçtiğimiz günlerde katıldığı Empati programında samimi açıklamalarda bulundu. Hayatına ve karakterine dair çarpıcı bir itirafta bulunan oyuncu, “Keşke biraz bencil olabilseydim” sözleriyle dikkat çekti.

Hande Doğandemir’den bencillik itirafı: “Keşke daha bencil olabilseydim”
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 16-11-2024 11:08

Ailesinin, tek çocuk olarak büyümesine rağmen bencil olmaması için büyük çaba gösterdiğini ifade eden Hande Doğandemir, "Karşımdaki insanları daha fazla düşünen biriyim. Bunu biraz da kendime gösterebilsem, belki daha iyi olurdu" dedi.

Bu açıklamalarıyla hayranlarının takdirini kazanan oyuncu, içsel bir sorgulamaya da işaret etmiş oldu. Doğandemir’in bu içten itirafı, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Hande Doğandemir, son dönemde yer aldığı projeler ve açıklamalarıyla magazin dünyasının en çok konuşulan isimleri arasında yer alıyor.

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