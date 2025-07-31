Hande Doğandemir ve Emre İzer Tatilde Aşk Tazeledi

Hande Doğandemir, yeniden bir araya geldiği sevgilisi Emre İzer ile tatile çıktı. Aşk dolu kareleri sosyal medyada ilgi gördü.

Hande Doğandemir ve Emre İzer Tatilde Aşk Tazeledi
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 31-07-2025 11:06

Hande Doğandemir, yeniden bir araya geldiği sevgilisi Emre İzer ile romantik bir tatile çıktı. Uzun süredir gözlerden uzak bir ilişki yaşayan çift, bu kez aşklarını açıkça yaşamayı tercih etti. Tatil pozları ve samimi paylaşımlar kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

İkinci Şansa “Evet” Dediler

Oyuncu Hande Doğandemir ve mimar Emre İzer, bu yıl ilişkilerine yeni bir sayfa açtı. Daha önce ayrılık yaşayan ikili, ikinci kez şans verdikleri aşklarını bu kez dolu dolu yaşamaya başladı. Yeniden başlayan bu birliktelik, hayranlarını da sevindirdi.

Tatil Kareleri Beğeni Yağmuruna Tutuldu

Doğandemir, sevgilisiyle geçirdiği keyifli anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Romantik karelerinde hem huzur hem de mutluluk dikkat çekti. Emre İzer’i de etiketlediği gönderilerine ise, "İhtiyacım olan biraz güneş, biraz da nefes alabileceğim hava" notunu düşerek duygularını dile getirdi.

Aşkını Sosyal Medyada Duyurdu

Güzelliği ve içtenliğiyle sık sık gündeme gelen Doğandemir, bu paylaşımıyla bir kez daha takipçilerinden tam not aldı. Tatil sırasında çekilen karelerde çiftin uyumu ve enerjisi gözlerden kaçmadı. Yaz güneşinin altında hem aşk hem huzur dolu bir tatil geçirdikleri görüldü.

 

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