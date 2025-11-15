Hande Doğandemir Evlilik Tarihini Açıkladı: "Düğünümüz Sade Olacak"

Oyuncu Hande Doğandemir, sevgilisi Emre İzer’den aldığı evlilik teklifinin ardından konuştu. Doğandemir, düğün tarihi ve detaylarıyla ilgili açıklamalar yaptı. Ünlü oyuncu, evlilik için önümüzdeki yazı işaret etti.

"Maşallah Diyelim"

Kıskanmak dizisinde rol alan Hande Doğandemir, katıldığı bir etkinlikte ilişkisi hakkında samimi konuştu. Doğandemir, "Her şey yolunda. Çok güzel giden bir ilişkim var. Maşallah diyelim" ifadelerini kullandı. Geçen hafta Emre İzer’den evlilik teklifi alan oyuncu, düğün tarihi sorusuna da yanıt verdi. Doğandemir, "İnşallah seneye, havalar güzelleşince bakacağız" dedi.

Düğün Töreni Sade Olacak

Evlilik teklifinde çok duygulandığını belirten Hande Doğandemir, düğün töreninin sade olacağını söyledi. Doğandemir, "Çok duygulandım. Çok sade, kendi aramızda bir an yaşadık. Düğün de öyle olacak" dedi.

Hande Doğandemir'in sevgilisi Emre İzer, daha önce oyuncu Şebnem Bozoklu ile 6 yıl süren bir evlilik yaşamıştı.