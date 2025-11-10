Hande Doğandemir Evleniyor: Sürpriz Evlilik Teklifi

Oyuncu Hande Doğandemir, barıştığı eski sevgilisi Emre İzer'den evlilik teklifi aldı. Doğandemir tektaş yüzüğünü sosyal medya hesabından paylaştı.

Hande Doğandemir Evleniyor: Sürpriz Evlilik Teklifi
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 10-11-2025 18:00

Oyuncu Hande Doğandemir'den sevindiren haber geldi. Güzel isim, geçtiğimiz aylarda ayrıldığı sevgilisi Emre İzer ile yeniden barışmıştı. Doğandemir, Emre İzer'den evlilik teklifi aldı. Oyuncu, tektaş yüzüğünü sosyal medyada gösterdi.

Ayrılıktan Sonra Yeniden Barışmışlardı

Hande Doğandemir ve Emre İzer, kısa bir ayrılığın ardından ilişkilerine bir şans daha vermişlerdi. Çiftin yeniden bir araya gelme kararı, hayranlarını mutlu etmişti. Barışma kararı sonrası ilişkileri daha da ciddileşti.

 

Tektaş Yüzükle Teklifi Duyurdu

Hande Doğandemir, evlilik teklifi aldığını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile duyurdu. Oyuncu, son paylaştığı karede tektaş yüzüğünü gözler önüne serdi. Emre İzer'den gelen bu romantik teklifle Doğandemir, evlilik yolunda ilk adımı attı.

,

