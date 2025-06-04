Hande Doğandemir Eski Aşkına Döndü: “İlişkimiz Bir Şansı Daha Hak Ediyor”

Hande Doğandemir, eski aşkı Emre İzer ile yeniden bir araya geldi. Ünlü oyuncu ilişkisine ikinci bir şans verdi.

Hande Doğandemir Eski Aşkına Döndü: “İlişkimiz Bir Şansı Daha Hak Ediyor”
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 04-06-2025 16:21

Hande Doğandemir, son dönemde sadece oyunculuğuyla değil, özel hayatındaki gelişmelerle de gündemde. Son olarak Taş Kağıt Makas dizisinde canlandırdığı “Güneş” karakteriyle adından söz ettiren ünlü oyuncu, yeniden alevlenen bir aşk hikayesiyle dikkat çekiyor.

Eski Aşkıyla Barıştı

Güzel oyuncu, mimar Emre İzer ile daha önce yaşadığı aşkı yeniden yaşamaya başladı. Çiftin 2024 yılının Temmuz ayında başladığı ilişki, kısa bir ayrılıkla sekteye uğramıştı. Ancak o dönemde Doğandemir’in sosyal medya hesabında yaptığı “Geldi benimki” notlu paylaşım, ilişkiye dair ilk ipuçlarını vermişti.

Ayrılık Uzun Sürmedi

İkilinin bir süre sonra yollarını ayırdığı konuşuluyordu. Ancak gelen son bilgilere göre Hande Doğandemir ile Emre İzer, bu ayrılığa uzun süre dayanamadı. İddialara göre çift, aralarındaki bağı tamamen koparamadı ve ilişkilerine ikinci bir şans verme kararı aldı.

Hayranları Yakından Takipte

Ünlü oyuncunun bu kararı, sosyal medyada geniş yankı buldu. Hayranları, Doğandemir’in yeniden eski aşkıyla barışmasını olumlu yorumlarla değerlendirdi. Çiftin “ilişkimiz ikinci bir şansı hak ediyor” düşüncesiyle yeniden bir araya geldiği belirtiliyor. Hande Doğandemir’in bu adımı, özel hayatında yeni bir sayfa açtığını da gösteriyor.

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