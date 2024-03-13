Hande Doğandemir dayanamadı, Murat Ceylan'ı görmeye Dominik'e gitti!

Survivor yarışmasının sunucusu Murat Ceylan, 1 Ocak'tan itibaren ekranlarda 'All Star' formatıyla yayınlanan programla ilgili sürpriz paylaşımlarını oyuncu Hande Doğandemir ile birlikte gerçekleştirdi. Hande Doğandemir'in, Murat Ceylan'ın özlemine dayanamayarak Survivor 2024'ün çekimlerinin yapıldığı Dominik Cumhuriyeti'ne gittiği ortaya çıktı.

Hande Doğandemir dayanamadı, Murat Ceylan'ı görmeye Dominik'e gitti!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 13-03-2024 16:32

Dominik Cumhuriyeti'nde 2,5 aydır fenomen yarışma Survivor'ın çekimlerini sürdüren Murat Ceylan, son olarak 1,9 milyon takipçisi olan Instagram hesabından Hande Doğandemir'le birlikte çekilmiş bir fotoğraf paylaştı.

Şezlongda Hande Doğandemir'le poz veren başarılı sunucu, Instagram gönderisine 38 yaşındaki oyuncuyu da etiketleyerek, "Hasretimi giderdi. Asker ocağıma geldi" notunu düştü.

Daha sonra Doğandemir'le birlikte yemeğe çıkan ünlü sunucu, bir diğer paylaşımında ise "Sürekli yemek yiyor" mesajıyla güzel oyuncuya esprili bir göndermede bulundu. Doğandemir'in neşeli tavırları dikkat çekti.

 

Benzer Haberler
İlayda Alişan imaj yeniledi! İşte yeni görüntüsü... İlayda Alişan imaj yeniledi! İşte yeni görüntüsü...
80 bin TL'ye kadar borcu olanlar dikkat! Banka borçlarınızı kapatacak 80 bin TL'ye kadar borcu olanlar dikkat! Banka borçlarınızı kapatacak
Tarkan'dan sevenlerine müjdeli haber Tarkan'dan sevenlerine müjdeli haber
TBMM onay verdi! Emekli Maaşlarını Alanlar İçin Son Dakika Haberi Geldi! TBMM onay verdi! Emekli Maaşlarını Alanlar İçin Son Dakika Haberi Geldi!
Cumhurbaşkanı İMZALADI! 14 Milyon Emekli İçin AY Sonuna Kadar 3040 TL Ödeme Olacak Cumhurbaşkanı İMZALADI! 14 Milyon Emekli İçin AY Sonuna Kadar 3040 TL Ödeme Olacak
Banka hesabınıza ödeme! 10.000 TL'ye kadar nakit ödeme olacak, IBAN numarasına ödeme! Banka hesabınıza ödeme! 10.000 TL'ye kadar nakit ödeme olacak, IBAN numarasına ödeme!
ÇOK OKUNANLAR
Melis Sezen'in son görüntüsü tartışma yarattı
  • 07-03-2024 10:31

Melis Sezen'in son görüntüsü tartışma yarattı

Hande Erçel, Hakan Sabancı'yla görüntülendi! Zarif tarzıyla dikkat çekti
  • 11-03-2024 10:42

Hande Erçel, Hakan Sabancı'yla görüntülendi! Zarif tarzıyla dikkat çekti

Neslihan Atagül'ün yeni tarzı gündem oldu
  • 13-03-2024 09:56

Neslihan Atagül'ün yeni tarzı gündem oldu

Burcu Biricik'ten karnı burnunda pozlar! Sosyal medyada beğeni yağdı
  • 09-03-2024 10:48

Burcu Biricik'ten karnı burnunda pozlar! Sosyal medyada beğeni yağdı

Burçin Terzioğlu: 'Evlilik teklifi aldım ama...'
  • 07-03-2024 13:13

Burçin Terzioğlu: 'Evlilik teklifi aldım ama...'