Hande Doğandemir dayanamadı, Murat Ceylan'ı görmeye Dominik'e gitti!

Dominik Cumhuriyeti'nde 2,5 aydır fenomen yarışma Survivor'ın çekimlerini sürdüren Murat Ceylan, son olarak 1,9 milyon takipçisi olan Instagram hesabından Hande Doğandemir'le birlikte çekilmiş bir fotoğraf paylaştı.

Şezlongda Hande Doğandemir'le poz veren başarılı sunucu, Instagram gönderisine 38 yaşındaki oyuncuyu da etiketleyerek, "Hasretimi giderdi. Asker ocağıma geldi" notunu düştü.





Daha sonra Doğandemir'le birlikte yemeğe çıkan ünlü sunucu, bir diğer paylaşımında ise "Sürekli yemek yiyor" mesajıyla güzel oyuncuya esprili bir göndermede bulundu. Doğandemir'in neşeli tavırları dikkat çekti.



