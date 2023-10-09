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Hande Baladın tırnakları uzun diye eleştirildi! Yanıtı olay oldu!

Milli voleybol takımının başarılı oyuncuları Hande Baladın ve Simge Aköz, Mehmet Demirkol'un konuğu olarak voleybol kariyerlerine ve bazı ilginç detaylara dikkat çektiler.

Hande Baladın tırnakları uzun diye eleştirildi! Yanıtı olay oldu!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 09-10-2023 17:31

Hande Baladın ve Simge Aköz, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın başarılı oyuncuları olarak Mehmet Demirkol'un konuğu oldular ve voleybol kariyerleri hakkında samimi açıklamalarda bulundular. Ayrıca, Hande Baladın'ın uzun tırnak eleştirilerine verdiği yanıt da dikkat çekti.

CEV 2023 Kadınlar Avrupa Şampiyonası final maçında sahaya uzun tırnaklarıyla çıkması nedeniyle eleştirilen Hande Baladın, eleştirilere karşılık şu sözleri dile getirdi: "Eleştirilere takılmamak gerekiyor. Tırnaklarım gerçek, protez değiller. Kalınlar, ve bu kalınlık sayesinde blok yapabiliyorum. Tırnağımla topa dokunabiliyorum, bu yüzden kırılmıyorlar."

HASAN CAN KAYA İTİRAFI

Hande Baladın ve Simge Aköz, ayrıca maçlardan önce odalarında Hasan Can Kaya'nın videolarını izleyerek rahatladıklarını da dile getirdi. Aköz, "Kamplarda bizi oldukça motive ediyor, özellikle depresif anlarda akşam yatmadan önce Hasan Can Kaya'nın videolarını açıyoruz" dedi.

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