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Hande Baladın doğum gününü ünlü isimlerle kutladı! Beğeni yağdı

Tarihi bir başarı elde ederek Avrupa Şampiyonluğu'nu kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımı, ülkeye dönüş yaptı. Maçlar sırasında doğum gününü kutlayamayan Hande Baladın, hemen dönüşte arkadaşlarıyla doğum gününü kutlama fırsatı buldu. Bu özel kutlamada, ünlü isimlerden Berkay Ateş ve Güven Murat Akpınar gibi tanınmış kişiler de yer aldı.

Hande Baladın doğum gününü ünlü isimlerle kutladı! Beğeni yağdı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 07-09-2023 12:02

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası finalinde Sırbistan'ı mağlup ederek büyük bir zafer elde etti ve bu başarıyla gündemin zirvesinde yer almaya devam ediyor.

Türkiye'ye dönen takım, zaferlerini coşkulu kutlamalarla taçlandırmaya devam ediyor. Hande Baladın, maçlar sırasında doğum gününü kutlayamadığı için arkadaşlarıyla yeni yaşını kutladı.

Bu özel kutlamada, voleybolcu Simge Aköz ve sevgilisi Berkay Ateş ile Güven Murat Akpınar gibi ünlü isimler de yer aldı.

Hande Baladın, sade bir tarzla yapılan kutlama anlarını paylaştı ve hayranlarından büyük beğeni topladı.

Aynı zamanda Berkay Ateş, sevgilisi Hande Baladın ve arkadaşı için paylaştığı pozları, "Dünyanın en iyileri" notuyla paylaştı.

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