Hande Ataizi'nin yeni adresi belli oldu!

Hande Ataizi, 'Camdaki Kız' dizisindeki başarılı performansının ardından Firdevs karakterine hayat verdiği 'Bihter' filmiyle izleyicilerin ilgisini çekti. Şimdi ise ünlü oyuncunun yeni bir dizi projesi belli oldu.

Hande Ataizi'nin yeni adresi belli oldu!
DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 20-12-2023 17:32

Hande Ataizi, MF Yapım tarafından Kanal D için çekilecek olan "Remember: War Of The Son" dizisinin Türkiye uyarlaması olan "Taş, Kağıt, Makas" projesiyle anlaştı. Daha önce "Camdaki Kız" dizisinde Cana karakterine, "Bihter" filminde ise Firdevs karakterine hayat veren Ataizi, bu kez dişli ve güçlü bir savcı olan Süreyya rolünü üstlenecek.

Dizinin yönetmenliğini Yusuf Pirhasan üstlenecek ve çekimlere ocak başında başlanması planlanıyor. Uğraş Güneş'in yazdığı "Taş, Kağıt, Makas" dizisinde Ekin Koç ve Serra Arıtürk başrolleri paylaşıyor. Dizi için çeşitli önemli isimlerle görüşmeler devam ediyor. (Birsen Altuntaş)

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