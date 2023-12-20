Hande Ataizi'nin yeni adresi belli oldu!

Hande Ataizi, MF Yapım tarafından Kanal D için çekilecek olan "Remember: War Of The Son" dizisinin Türkiye uyarlaması olan "Taş, Kağıt, Makas" projesiyle anlaştı. Daha önce "Camdaki Kız" dizisinde Cana karakterine, "Bihter" filminde ise Firdevs karakterine hayat veren Ataizi, bu kez dişli ve güçlü bir savcı olan Süreyya rolünü üstlenecek.

Dizinin yönetmenliğini Yusuf Pirhasan üstlenecek ve çekimlere ocak başında başlanması planlanıyor. Uğraş Güneş'in yazdığı "Taş, Kağıt, Makas" dizisinde Ekin Koç ve Serra Arıtürk başrolleri paylaşıyor. Dizi için çeşitli önemli isimlerle görüşmeler devam ediyor. (Birsen Altuntaş)