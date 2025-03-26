Hande Ataizi'nin Nişantaşı'ndaki Keyifli Buluşması

Hande Ataizi, Nişantaşı'ndaki bir mekânda bir arkadaşıyla buluştu ve keyifli anlar yaşadı. Güneş gözlüklerini takarak basın mensuplarını fark eden Ataizi, arkadaşıyla uzun süre sohbet etti ve kahkahalarla dolu bir vakit geçirdi.

Nişantaşı'nda Buluşma

Hande Ataizi ve arkadaşı, Nişantaşı'ndaki popüler bir mekânda buluşarak oldukça keyifli bir sohbet gerçekleştirdi. Ataizi, günün tadını çıkarırken, zaman zaman kahkahalarla dolu sohbeti objektiflere yansıdı.

Keyifli Anlar

Ataizi, basın mensuplarının görüntü almaya başladığını fark edince güneş gözlüklerini taktı ve kendini daha rahat hissetti. Uzun süre mekânda vakit geçiren ünlü oyuncunun neşesi, sosyal medyada da ilgiyle karşılandı.

Gündemdeki Haliyle Hande Ataizi

Son zamanlarda sosyal medyada aktif olan Hande Ataizi, bu keyifli anları takipçileriyle de paylaşmayı ihmal etmedi. Hem iş hem de sosyal yaşamında dengeli bir tempo izleyen ünlü isim, sık sık rahatlamaya ve arkadaşlarıyla vakit geçirmeye özen gösteriyor.