Hande Ataizi'nden Kadın Meslektaşlarına Sert Eleştiri: "Kendilerine Hiç Bakmıyorlar!"

Hande Ataizi Deniz Çakır'a ne dedi? Hande Ataizi'nin kadın oyuncular hakkındaki sert eleştirileri, Türkiye-Almanya Film Festivali değerlendirmeleri ve Haluk Bilginer'in "yalancı" çıkışına verdiği destek haberimizde...

Hande Ataizi'nden Kadın Meslektaşlarına Sert Eleştiri:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 13-03-2026 11:29

Nürnberg’de düzenlenen 30. Türkiye - Almanya Film Festivali’nde jüri üyeliği yaptıktan sonra İstanbul’a dönen Hande Ataizi, Nişantaşı sokaklarında magazin gündemini sarsacak açıklamalara imza attı. Meslektaşı Deniz Çakır’ın kadın oyuncuların sektördeki "raf ömrü" ile ilgili eleştirisine yanıt veren Ataizi, topu meslektaşlarının yaşam tarzına attı.

 "Gece Hayatı Var, Spor Sıfır"

Deniz Çakır’ın, "Sektörde maalesef kadın oyunculara bir raf ömrü var gibi bakılıyor" sözlerinin hatırlatılması üzerine Ataizi, tartışmanın fitilini şu sözlerle ateşledi:

"Kadın oyuncular da kendilerine hiç bakmıyor. Gece hayatı, bilmem ne ve sıfır spor... Haliyle normalden erken yaşlanma söz konusu oluyor. Tabii burası bir güzellik yarışması demiyorum sonuçta oyuncuyuz ama oyunculuğumuzun her yaşta daim olması gerekir."

Ataizi, sektörde 55 yaşındaki bir aktörün yanına 18 yaşındaki bir aktrisin verilmesini eleştirse de, kadın oyuncuların fiziksel formlarını koruması gerektiğinin altını çizdi.

 "Altın Ayı'yı Türk Filmleri Aldı"

Festivaldeki Türk filmlerini Alman filmlerinden çok daha başarılı bulduğunu belirten Ataizi, gurur dolu bir tablo çizdi. Özellikle Berlin Film Festivali’nde (Berlinale) İlker Çatak’ın "Sarı Zarflar" ile Altın Ayı, Emin Alper’in ise "Kurtuluş" ile Gümüş Ayı kazanmasına atıfta bulunarak şunları söyledi:

  • "Yine ne varsa bizde var. Altın Ayı ve Gümüş Ayı'yı Türk filmleri aldı; bir ayı daha olsa onu da biz alırdık."

  • Favori Filmleri: Ataizi, festivalde öne çıkan "Erken Kış" ve "Uçan Köfteci" (Nazmi Kırık'a 'En İyi Erkek Oyuncu' ödülünü getiren film) gibi yapımları çok beğendiğini belirtti.

Haluk Bilginer'e Destek: "Rolden Çıkamamak Diye Bir Şey Yok"

Usta oyuncu Haluk Bilginer’in, "Rolümün etkisinden çıkamadım diyenler ya yalancıdır ya da tedaviye ihtiyacı vardır" sözlerine de değinen Ataizi, hocası Yıldız Kenter'den örnek vererek Bilginer'e hak verdi:

"Hocam Yıldız Kenter her zaman oyuncunun sağlıklı olması gerektiğini söylerdi. Rolden çıkamamak diye bir şey yok. Hangi karakteri oynaman gerekiyorsa işini yapıyorsun. Bana hiç öyle bir şey olmadı."

Benzer Haberler
Mesut Süre Sessizliğini Bozdu: Taciz İddiaları Sonrası Mesut Süre Sessizliğini Bozdu: Taciz İddiaları Sonrası "Rabarba" ve "Meksika Açmazı" Kararı!
Boşanma Sonrası Zanzibar Tatili: Melek Mosso Bikinili Pozlarıyla Büyüledi Boşanma Sonrası Zanzibar Tatili: Melek Mosso Bikinili Pozlarıyla Büyüledi
Paris’te Sibel Can Asaleti! Ünlü Şarkıcı Şıklığıyla Büyüledi. Paris’te Sibel Can Asaleti! Ünlü Şarkıcı Şıklığıyla Büyüledi.
Kafasına 7 Dikiş Atılan Semicenk'ten Haber Var! Kafasına 7 Dikiş Atılan Semicenk'ten Haber Var!
Seda Bakan Seda Bakan "Rüya Gibi" Kazanç: Ekranlara Veda Etti, Reklamdan Servet Kazandı!
Kubilay Aka’dan Çifte Veda: Hem Setlere Hem Sivil Hayata Ara Veriyor! Kubilay Aka’dan Çifte Veda: Hem Setlere Hem Sivil Hayata Ara Veriyor!
ÇOK OKUNANLAR
Nehir Erdoğan Sessizliğini Bozdu:
  • 09-03-2026 16:44

Nehir Erdoğan Sessizliğini Bozdu: "Her Gün Ağlıyordum, Köy Hayatı Beni Kurtardı"

Seda Bakan
  • 11-03-2026 17:57

Seda Bakan "Rüya Gibi" Kazanç: Ekranlara Veda Etti, Reklamdan Servet Kazandı!

Boşanma Sonrası Zanzibar Tatili: Melek Mosso Bikinili Pozlarıyla Büyüledi
  • 12-03-2026 10:43

Boşanma Sonrası Zanzibar Tatili: Melek Mosso Bikinili Pozlarıyla Büyüledi

15 Yıl Sonra Dev Buluşma! Halit Ergenç ve Meryem Uzerli
  • 11-03-2026 12:06

15 Yıl Sonra Dev Buluşma! Halit Ergenç ve Meryem Uzerli "İmroz’da Bahar" İçin Kamera Karşısında.

Necati Şaşmaz
  • 07-03-2026 11:43

Necati Şaşmaz "Yeraltı" Dizisine mi Giriyor? Kulislerdeki O İddiaya Yanıt Geldi!