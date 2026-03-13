Hande Ataizi'nden Kadın Meslektaşlarına Sert Eleştiri: "Kendilerine Hiç Bakmıyorlar!"

Nürnberg’de düzenlenen 30. Türkiye - Almanya Film Festivali’nde jüri üyeliği yaptıktan sonra İstanbul’a dönen Hande Ataizi, Nişantaşı sokaklarında magazin gündemini sarsacak açıklamalara imza attı. Meslektaşı Deniz Çakır’ın kadın oyuncuların sektördeki "raf ömrü" ile ilgili eleştirisine yanıt veren Ataizi, topu meslektaşlarının yaşam tarzına attı.

"Gece Hayatı Var, Spor Sıfır"

Deniz Çakır’ın, "Sektörde maalesef kadın oyunculara bir raf ömrü var gibi bakılıyor" sözlerinin hatırlatılması üzerine Ataizi, tartışmanın fitilini şu sözlerle ateşledi:

"Kadın oyuncular da kendilerine hiç bakmıyor. Gece hayatı, bilmem ne ve sıfır spor... Haliyle normalden erken yaşlanma söz konusu oluyor. Tabii burası bir güzellik yarışması demiyorum sonuçta oyuncuyuz ama oyunculuğumuzun her yaşta daim olması gerekir."

Ataizi, sektörde 55 yaşındaki bir aktörün yanına 18 yaşındaki bir aktrisin verilmesini eleştirse de, kadın oyuncuların fiziksel formlarını koruması gerektiğinin altını çizdi.

"Altın Ayı'yı Türk Filmleri Aldı"

Festivaldeki Türk filmlerini Alman filmlerinden çok daha başarılı bulduğunu belirten Ataizi, gurur dolu bir tablo çizdi. Özellikle Berlin Film Festivali’nde (Berlinale) İlker Çatak’ın "Sarı Zarflar" ile Altın Ayı, Emin Alper’in ise "Kurtuluş" ile Gümüş Ayı kazanmasına atıfta bulunarak şunları söyledi:

"Yine ne varsa bizde var. Altın Ayı ve Gümüş Ayı'yı Türk filmleri aldı; bir ayı daha olsa onu da biz alırdık."

Favori Filmleri: Ataizi, festivalde öne çıkan "Erken Kış" ve "Uçan Köfteci" (Nazmi Kırık'a 'En İyi Erkek Oyuncu' ödülünü getiren film) gibi yapımları çok beğendiğini belirtti.

Haluk Bilginer'e Destek: "Rolden Çıkamamak Diye Bir Şey Yok"

Usta oyuncu Haluk Bilginer’in, "Rolümün etkisinden çıkamadım diyenler ya yalancıdır ya da tedaviye ihtiyacı vardır" sözlerine de değinen Ataizi, hocası Yıldız Kenter'den örnek vererek Bilginer'e hak verdi: