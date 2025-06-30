Hande Ataizi ve sevgilisi Bodrum’da sezonu adrenalinle açtı!

Hande Ataizi, Bodrum tatiline sevgilisiyle başladı. Flyboard yapan Dinç Aydoğdu açıkta düşünce yardıma bot yetişti!

Hande Ataizi ve sevgilisi Bodrum’da sezonu adrenalinle açtı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 30-06-2025 11:37

Ünlü oyuncu Hande Ataizi, yaz sezonuna sevgilisi Dinç Aydoğdu ile birlikte Bodrum Türkbükü'nde merhaba dedi. Güneşli havanın tadını çıkaran çift, bir beach'te görüntülendi. Ataizi’nin dinlenmeyi, sevgilisinin ise adrenalini tercih ettiği tatil günü, objektiflere renkli anlarla yansıdı.

Güneş keyfi Hande'den, flyboard Dinç’ten!

Hande Ataizi, denize girmeyi tercih etmedi. Bunun yerine beach'te şezlongunda oturup sevgilisi Dinç Aydoğdu’nun flyboard performansını izlemeyi seçti. Gözünü sevgilisinden ayırmayan ünlü oyuncu, zaman zaman gülümseyerek onu alkışladı. Ataizi’nin zarif plaj stili de hayranları tarafından oldukça beğenildi.

Flyboard kazası! Dinç Aydoğdu açıkta düştü

Flyboard üzerinde oldukça iddialı başlayan Dinç Aydoğdu, ilk dakikalarda başarılı bir performans sergiledi. Ancak bir süre sonra dengesini kaybetti ve açık denizde sert bir şekilde suya düştü. Panik havası yaşanmadan kısa sürede olaya müdahale eden beach görevlileri, bota atlayarak Aydoğdu’yu kıyıya geri getirdi.

Çiftin tatilinden renkli anlar

Olay sonrası herhangi bir sağlık sorunu yaşamayan Dinç Aydoğdu, yaşadığı küçük kazayı gülerek karşıladı. Hande Ataizi de sevgilisini kıyıda karşılayarak birlikte şezlonglarına döndü. İkilinin keyifli tatilinden yansıyan bu renkli kareler, sosyal medyada kısa sürede yayılırken, “Hande Ataizi'nin tatil keyfi yarıda kesildi” yorumları yapıldı.

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