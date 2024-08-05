Hande Ataizi, sevgilisi ve oğluyla Bodrum'da

Hande Ataizi, Benjamin Harvey ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Leon ve sevgilisi Dinç Aydoğdu ile Türkbükü'ndeki bir plajda objektiflere yansıdı.

Plajda keyifli anlar yaşayan aileden Dinç Aydoğdu, Leon ile iskelede vakit geçirirken, Ataizi de tek başına şezlongda dinlenmeyi tercih etti.

Leon denize atladıktan sonra Aydoğdu da arkasından balıklama atlayarak küçük Leon ile birlikte denizde oyun oynadı.

Hande Ataizi’nin plajdaki sakin ve huzurlu hali dikkat çekerken, Dinç Aydoğdu’nun Leon’a gösterdiği ilgi ve şefkat, çiftin ilişkilerinin ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.