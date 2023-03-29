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Hande Ataizi: Oturduğum apartman sağlam çıktı

Nişantaşı'nda görüntülenen Hande Ataizi, hem yeni projesi hem de olası Marmara depremi hakkında konuştu. İşte detaylar...

Hande Ataizi: Oturduğum apartman sağlam çıktı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 29-03-2023 11:47

Hande Ataizi, önceki gün Nişantaşı’nda annesini ziyarete giderken görüntülendi. Annesinin Kalamış’tan Nişantaşı'na taşındığını söyleyen 49 yaşındaki oyuncu, "Şimdi komşu olduk. Ben de muhabbete geldim” dedi.
 

"EĞLENCELİ HAYAT DÖNEMİ YOK"

Ülkemizde art arda yaşanan felaketleri örnek gösteren Hande Ataizi, son dönemde dünyanın dengesinin değiştiğini söyledi:

"Sadece deprem değil, son olarak sel felaketi. Artık yani her şey üst üste geldi. Herkesin psikolojisi ne kadar iyiyse benimki de o kadar yani. Eskisi gibi eğlenceli bir hayat dönemi yok. İşimize gidiyoruz arada arkadaşlarımızla iki yemek o kadar."

"ALLAH'TAN BİR ŞEY ÇIKMADI"

Olası Marmara depremi için herkes gibi kendisinin de tedirgin olduğunu dile getiren ünlü oyuncu, bu nedenle oturduğu apartmandaki daire sahipleri ile binanın sağlam olup olmadığını kontrol ettirdiklerini açıkladı. Ataizi, "Tabii insan ister istemez tedirgin oluyor. Biz de apartmanı kontrol ettirdik. Neyse Allah'tan bir şey çıkmadı. Annemin oturduğu apartman dairesi de sağlam çıktı. O anlamda içim rahat ama artık evde olacağımız da garanti değil" diye konuştu.

 

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