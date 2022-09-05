Hande Ataizi: Kazadan sonra kurşun döktürdük

Hande Ataizi, geçtiğimiz haftalarda oğlu Leon ve sevgilisi Dinç Aydoğdu ile komşusunun aracıyla eve dönerken büyük bir kaza atlatmıştı. 4 kişinin bulunduğu araç, bir anda alev almıştı.

Oyuncu konuyla ilgili daha önce yaptığı açıklamada, “Büyük bir kaza atlattık. Çevredeki insanların kornaları, ‘araba yanıyor hemen inin’ bağrışları bizi kurtardı. İnanamıyorum, hâlâ şoktayım. Eğer bir dakika daha geç fark etsek araç kapılarını kilitlermiş ve çıkma ihtimalimiz yokmuş. Son anda uzaklaşarak kurtulduk” demişti.

Ünlü isim ve sevgilisi, yaşananların ardından önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Tatilin bittiğini ve sete dönüp işbaşı yaptığını söyleyen Ataizi, magazin muhabirleriyle konuşarak geçirdikleri kazayı şu ifadelerle anlattı: