Hande Ataizi: Kazadan sonra kurşun döktürdük

Hande Ataizi, geçtiğimiz haftalarda oğlu Leon ve sevgilisi Dinç Aydoğdu ile komşusunun aracıyla eve dönerken büyük bir kaza atlatmıştı. 4 kişinin bulunduğu araç, bir anda alev almıştı.
Oyuncu konuyla ilgili daha önce yaptığı açıklamada, “Büyük bir kaza atlattık. Çevredeki insanların kornaları, ‘araba yanıyor hemen inin’ bağrışları bizi kurtardı. İnanamıyorum, hâlâ şoktayım. Eğer bir dakika daha geç fark etsek araç kapılarını kilitlermiş ve çıkma ihtimalimiz yokmuş. Son anda uzaklaşarak kurtulduk” demişti.
Ünlü isim ve sevgilisi, yaşananların ardından önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Tatilin bittiğini ve sete dönüp işbaşı yaptığını söyleyen Ataizi, magazin muhabirleriyle konuşarak geçirdikleri kazayı şu ifadelerle anlattı:
"Başladık iki bölüm çektik, tatil süper geçti. Tabii arada böyle bir yanmamızı saymazsak. İçinde olduğumuz araba yanmaya başlayınca ben oğlanın emniyet kemerini çözdüğüm gibi filmlerde arkada araba patlar ya, öyle bir sahnedeymişim gibi dışarı atladım. İki dakika içinde araba karton gibi yandı.
Kurtulunca hikaye olarak kalıyor tabii. Ama neyse kurşun falan döktürdük, hepsini yaptık. Ben zaten çok araba seven biri değilim, araba kullanmadım hiç hayatımda. Araba kullanıyorsan bakımlarını zamanında yapacaksın. Gerçi bakımları yapılmış bir arabaydı, neyse yırttık yani."