Hande Ataizi, Farah Zeynep Abdullah'la sette küstüğü iddiasına ne yanıt verdi?

Farah Zeynep Abdullah ve Hande Ataizi, Prime Video'da yayınlanacak olan Halit Ziya Uşaklıgil'in unutulmaz eseri "Aşk-ı Memnu"dan uyarlanan "Bihter" filmi için anne-kız rollerini canlandırmıştı. Ancak film setinde ikili arasındaki gerilim dikkat çekmişti.

Projeye katılan ve filmde "Firdevs Yöreoğlu" karakterine hayat veren Hande Ataizi, sette Farah Zeynep Abdullah ile anlaşmazlık yaşadığı öğrenilmişti. Hande Ataizi, film öncesinde Farah Zeynep Abdullah'ı övgüyle değerlendirmiş ve onunla çalışmaktan keyif aldığını belirtmişti.

Ancak filmin çekimlerinin ardından Nişantaşı'nda bir röportajda Hande Ataizi, şunları söylemişti: "Güzel bir film yaptık, yönetmenlerimiz harika bir dünya yarattılar... Tabii ki Camdaki Kız gibi bir ekibi bulmak zor olurdu... Herkes herkesi tanıyor. Yorum yapmanın bir anlamı yok. Güzel bir film çektik."

Bu açıklamalar, film setinde yaşanan gerilimin izlerini taşıyordu.



Film bitiminin ardından ise yaşadığı gerilim sonrası Nişantaşı’nda Magazin News objektifine şu açıklamayı yaptı: “Güzel çok güzel bir film yaptık, çok güzel bir dünya kurdu yönetmenlerimiz… Onun dışında zaten çok iyi bir yapımla çalışmanın konforunu yaşadık doğrusunu söylemek gerekirse… Onun için negatif şeyler söyleyip konuyu başka yere getirmenin bir anlamı yok. Herkes herkesi biliyor… Ne diyeyim ki, yorum yok… Güzel bir film yaptık. Tabii ki Camdaki Kız gibi bir ekibi bulmak çok zor… Biz hâlâ what’s up grubunda birbirimizle yazışmaya ve görüşmeye devam ediyoruz…"