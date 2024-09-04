Hande Ataizi çıkan o habere isyan etti: "Her şey uydurma"

Ünlü oyuncu Hande Ataizi, geçtiğimiz aylarda Amerika’da yaptırdığı estetik operasyonlarla magazin gündemine damga vurmuştu. 2 milyon TL’lik yüz gerdirme işlemi yaptırdığı iddia edilen Ataizi, Bodrum’da tatil yaparken görüntülenmiş ve yüzündeki çizgiler ve şişlikler dikkat çekmişti. Bu iddialar üzerine sessizliğini bozan oyuncu, estetik söylentilerine net bir cevap verdi.

Ataizi, hakkında çıkan haberlerle ilgili yaptığı açıklamada, "Göz kapağımı yaptırdım, olay oldu. Herkes yaptırıyor. Ancak ‘kaburga kemiğimi aldırdı’ diye bir şey çıktı; bu tamamen uydurma! Sağlıklı besleniyorum, içki içmiyorum ve sporumu yapıyorum," ifadelerini kullandı.

Göz kapağı estetiği yaptırdığını doğrulayan Ataizi, diğer iddiaların asılsız olduğunu belirtti. Sağlıklı yaşam tarzını vurgulayan oyuncu, formunu korumak için düzenli spor yaptığını ve beslenmesine dikkat ettiğini dile getirdi. Ataizi'nin bu açıklamaları, magazin dünyasında büyük yankı uyandırdı.

Hande Ataizi’nin estetik operasyonlarına dair çıkan söylentiler üzerine yaptığı bu net açıklama, tüm dikkatleri üzerine çekti. Sağlıklı yaşam tarzıyla gündemde kalmayı başaran oyuncu, bu açıklamasıyla iddialara son noktayı koymuş oldu.