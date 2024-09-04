Hande Ataizi çıkan o habere isyan etti: "Her şey uydurma"

Hande Ataizi'nden estetik iddialarına yanıt: "Her şey uydurma!"

Hande Ataizi çıkan o habere isyan etti:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 04-09-2024 10:45

Ünlü oyuncu Hande Ataizi, geçtiğimiz aylarda Amerika’da yaptırdığı estetik operasyonlarla magazin gündemine damga vurmuştu. 2 milyon TL’lik yüz gerdirme işlemi yaptırdığı iddia edilen Ataizi, Bodrum’da tatil yaparken görüntülenmiş ve yüzündeki çizgiler ve şişlikler dikkat çekmişti. Bu iddialar üzerine sessizliğini bozan oyuncu, estetik söylentilerine net bir cevap verdi.

Ataizi, hakkında çıkan haberlerle ilgili yaptığı açıklamada, "Göz kapağımı yaptırdım, olay oldu. Herkes yaptırıyor. Ancak ‘kaburga kemiğimi aldırdı’ diye bir şey çıktı; bu tamamen uydurma! Sağlıklı besleniyorum, içki içmiyorum ve sporumu yapıyorum," ifadelerini kullandı.

Göz kapağı estetiği yaptırdığını doğrulayan Ataizi, diğer iddiaların asılsız olduğunu belirtti. Sağlıklı yaşam tarzını vurgulayan oyuncu, formunu korumak için düzenli spor yaptığını ve beslenmesine dikkat ettiğini dile getirdi. Ataizi'nin bu açıklamaları, magazin dünyasında büyük yankı uyandırdı.

Hande Ataizi’nin estetik operasyonlarına dair çıkan söylentiler üzerine yaptığı bu net açıklama, tüm dikkatleri üzerine çekti. Sağlıklı yaşam tarzıyla gündemde kalmayı başaran oyuncu, bu açıklamasıyla iddialara son noktayı koymuş oldu.

Benzer Haberler
Sürpriz ikili; Kenan İmirzalıoğlu ve Hilal Altınbilek... Sürpriz ikili; Kenan İmirzalıoğlu ve Hilal Altınbilek...
Acun Ilıcalı ile Çağla Altunkaya'nın düğün davetiyesi sızdı! İşte o davetiye... Acun Ilıcalı ile Çağla Altunkaya'nın düğün davetiyesi sızdı! İşte o davetiye...
İşte Halit Ergenç'in yeni projesi İşte Halit Ergenç'in yeni projesi
Kızıl Goncalar'ın Zeynep'i Mina Demirtaş'tan çok konuşulacak pozlar: Kızıl Goncalar'ın Zeynep'i Mina Demirtaş'tan çok konuşulacak pozlar: "Kendim için belirlediğim hedefler var"
Melis Sezen, Venedik Film Festivali'nde büyüledi: Melis Sezen, Venedik Film Festivali'nde büyüledi: "Duru güzellik"
Lucas Torreira'dan Devrim Özkan’a romantik doğum günü kutlaması: Lucas Torreira'dan Devrim Özkan’a romantik doğum günü kutlaması: "İyi ki benimsin"
ÇOK OKUNANLAR
Aybüke Albere'nin Alaçatı tatilinde zor anlar: Bikinisinin ipleri gevşedi
  • 31-08-2024 08:57

Aybüke Albere'nin Alaçatı tatilinde zor anlar: Bikinisinin ipleri gevşedi

Melis Sezen, Venedik Film Festivali'nde büyüledi:
  • 03-09-2024 15:02

Melis Sezen, Venedik Film Festivali'nde büyüledi: "Duru güzellik"

Neslihan Atagül'ün Kuşadası tatilinde: Karnı belirginleşti!
  • 28-08-2024 13:22

Neslihan Atagül'ün Kuşadası tatilinde: Karnı belirginleşti!

Serenay Sarıkaya'dan Mert Demir'le aşk pozları
  • 02-09-2024 09:58

Serenay Sarıkaya'dan Mert Demir'le aşk pozları

Hadise'den sosyal medyayı sallayan kalça dansı
  • 02-09-2024 09:03

Hadise'den sosyal medyayı sallayan kalça dansı