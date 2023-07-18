Advert

Hande Ataizi: Bu sıcakta nasıl çalışıyorsunuz? Arada denize atlayın bari

Hande Ataizi, sevgilisi Dinç Aydoğdu ve oğlu Leo ile Bodrum'da görüntülendi. Ayaküstü gazetecilere takılarak kendisine yöneltilen soruları yanıtlayan ünlü isim, yeni projesi 'Aşk-ı Memnu' ile ilgili de konuştu.

Hande Ataizi: Bu sıcakta nasıl çalışıyorsunuz? Arada denize atlayın bari
Yayın Tarihi : 2023-07-18 11:11

Ünlü oyuncu Hande Ataizi, Kanal D'nin fenomen dizisi 'Camdaki Kız'ın finalinden sonra sevgilisi Dinç Aydoğdu ve oğlu Leo ile birlikte Bodrum Türkbükü'nde tatilin tadını çıkarıyor. 49 yaşındaki oyuncu, ünlü bir mekanda kahvaltı yaparken objektiflere yakalandı ve kısa bir süre şaşkınlık yaşadı.

Türkbükü sokaklarında bikinisiyle dolaşırken gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ataizi, "Bu sıcakta nasıl çalışıyorsunuz? Arada denize atlayın bari" diyerek espri yaparak gazetecilere cevap verdi. Sabah erken saatlerde spor yaparak güne başladıklarını ve ardından kahvaltı için oturduklarını belirten Ataizi, "Biz spor yapmayı seven bir aileyiz. İşler bittikten sonra yurt dışında tatil yapıp buraya geldim. Bildiğiniz gibi burada evim var, burada keyif yapıyoruz. Eylül'e kadar burada olacağım. Oğlum zaten buraya gelmek için gün sayıyordu" şeklinde konuştu.

'Aşk-ı Memnu' dizisinin film uyarlamasında Firdevs karakterini canlandıran Ataizi, projeden bahsederken, "Farklı bir yorum, farklı oyuncularla yapılan çok güzel bir iş oldu. Halit Ziya Uşaklıgil'in kendi dönemine özgü olarak yansıtıldığı için bence farklı bir yorum olarak da keyifli bir deneyim oldu" ifadelerini kullandı.

Hande Ataizi, Bodrum tatilinde sevdikleriyle birlikte huzurlu ve keyifli zamanlar geçirirken, hayranları da onun güzellik ve enerjisiyle ilgili haberleri takip etmeye devam ediyor.

Benzer Haberler
Seda Sayan'dan Çağlar Ötken'e: Sevgilim! Seda Sayan'dan Çağlar Ötken'e: Sevgilim!
Boşanma sonrası Ceyda Düvenci'den yeni paylaşım: İyileştiğin anları unutma! Boşanma sonrası Ceyda Düvenci'den yeni paylaşım: İyileştiğin anları unutma!
İrem Derici yapımcı oluyor! İrem Derici yapımcı oluyor!
Engin Altan Düzyatan Ege Denizi’ne yelken açtı Engin Altan Düzyatan Ege Denizi’ne yelken açtı
Gülben Ergen zamanı geri aldı Gülben Ergen zamanı geri aldı
Defne Samyeli'den güzellik itirafı! Defne Samyeli'den güzellik itirafı!
ÇOK OKUNANLAR
Ve karar kesinleşti! Türkiye Bankalar Birliğinden kredi ve kredi kartı borçluları için son dakika duyurusu!
  • 14-07-2023 11:33

Ve karar kesinleşti! Türkiye Bankalar Birliğinden kredi ve kredi kartı borçluları için son dakika duyurusu!

Ziraat Bankası 18-19-20-21 Temmuz'da hesaplara ödeme yatıracak! Banka hesabı olanlar dikkat!
  • 18-07-2023 10:13

Ziraat Bankası 18-19-20-21 Temmuz'da hesaplara ödeme yatıracak! Banka hesabı olanlar dikkat!

180.000 TL'ye, 250.000 TL’ye kendi eviniz olsun! Devlet desteği de var! Talep patlaması yaşanıyor!
  • 12-07-2023 19:22

180.000 TL'ye, 250.000 TL’ye kendi eviniz olsun! Devlet desteği de var! Talep patlaması yaşanıyor!

Aşk bitti mi? Aslıhan Gürbüz, İsmail Hacıoğlu'nu sildi
  • 12-07-2023 09:48

Aşk bitti mi? Aslıhan Gürbüz, İsmail Hacıoğlu'nu sildi

EPT'liler için gönüllere maya çalan müjde verildi: Prim ve yaş indirimi ile 60 ay erken emekli olacaklar
  • 13-07-2023 10:49

EPT'liler için gönüllere maya çalan müjde verildi: Prim ve yaş indirimi ile 60 ay erken emekli olacaklar