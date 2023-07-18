Hande Ataizi: Bu sıcakta nasıl çalışıyorsunuz? Arada denize atlayın bari

Ünlü oyuncu Hande Ataizi, Kanal D'nin fenomen dizisi 'Camdaki Kız'ın finalinden sonra sevgilisi Dinç Aydoğdu ve oğlu Leo ile birlikte Bodrum Türkbükü'nde tatilin tadını çıkarıyor. 49 yaşındaki oyuncu, ünlü bir mekanda kahvaltı yaparken objektiflere yakalandı ve kısa bir süre şaşkınlık yaşadı.

Türkbükü sokaklarında bikinisiyle dolaşırken gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ataizi, "Bu sıcakta nasıl çalışıyorsunuz? Arada denize atlayın bari" diyerek espri yaparak gazetecilere cevap verdi. Sabah erken saatlerde spor yaparak güne başladıklarını ve ardından kahvaltı için oturduklarını belirten Ataizi, "Biz spor yapmayı seven bir aileyiz. İşler bittikten sonra yurt dışında tatil yapıp buraya geldim. Bildiğiniz gibi burada evim var, burada keyif yapıyoruz. Eylül'e kadar burada olacağım. Oğlum zaten buraya gelmek için gün sayıyordu" şeklinde konuştu.

'Aşk-ı Memnu' dizisinin film uyarlamasında Firdevs karakterini canlandıran Ataizi, projeden bahsederken, "Farklı bir yorum, farklı oyuncularla yapılan çok güzel bir iş oldu. Halit Ziya Uşaklıgil'in kendi dönemine özgü olarak yansıtıldığı için bence farklı bir yorum olarak da keyifli bir deneyim oldu" ifadelerini kullandı.

Hande Ataizi, Bodrum tatilinde sevdikleriyle birlikte huzurlu ve keyifli zamanlar geçirirken, hayranları da onun güzellik ve enerjisiyle ilgili haberleri takip etmeye devam ediyor.