"Hamilelik testi yaptırdım"

Kızılcık Şerbeti dizisinin 69. bölümü dün akşam ekrana gelirken, sonrasında heyecan dolu 70. bölüm fragmanı da izleyiciyle buluştu. İzleyiciler, fragmanda bolca kaos ve sürpriz gelişmelerle karşılaştı.

DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 28-09-2024 10:46

 

69. Bölümde Neler Oldu?

Son bölümde, Görkem’in babası Fatih’le olan ilişkisini düzeltmek için attığı adımlar dikkat çekti. Babasının gücünden faydalanarak harekete geçen Görkem, şirket içindeki yeni durumla birlikte Abdullah ve Fatih’in rahatlamasını sağladı. Öte yandan Kıvılcım, Cemal’in yayınevi şirketinde çalışmaya başlamış ve işinden memnun bir halde görünürken, tek derdi annesinin acısını hafifletmekti.

Giray ve Heves ilişkileri gizli saklı devam ederken, Doğa’nın kızına yaptığı doğum günü partisi aileyi bir araya getirdi. Şirket hisselerini dağıtırken kendisine haksızlık yapıldığını öğrenen Mustafa ise aldığı kararın arkasında durdu.

Abdullah’ın bebek Alev’i emanet ettiği dadıdan şüphelenen Meri, olayı araştırmaya karar verirken, bu durumun arkasında büyük bir kötülüğün olduğunu keşfedecek. Kıvılcım’ın velayet konusunda kendisini zorlayacağını düşünen Abdullah, en güvendiği kişi olan Pembe’nin kapısını çalacak.

Dizinin 70. bölüm fragmanında neler olacağı merakla bekleniyor!

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